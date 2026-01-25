Tennistavolo olimpico e paralimpico calabrese sugli scudi: i risultati dei tornei recenti | FOTO

Il tennistavolo olimpico e paralimpico calabrese sta registrando ottimi risultati, evidenziati dai recenti risultati degli atleti nei tornei nazionali. I risultati raggiunti:

2^ Torneo Nazionale Paralimpico – Roma – 24/01/2026

Singolo Assoluto Maschile di classe 9

medaglia d’oro per Graziano Chimenti (T.T. Nuona Luzzi)

Singolo Assoluto Maschile di classe 10

Medaglia d’argento – Giovanni Paolo D’acri (T.T. Nuona Luzzi)

Medaglia di bronzo -Aldo Belmonte ( T.T. Castrovillari )

Singolo Maschile Giovanile – classi 6/10

Medaglia d’oro per

Graziano Chimenti( T.T. Nuona Luzzi)

Medaglia d’argento

Giovanni Paolo D’acri (T.T. Nuona Luzzi)

2^ Torneo Nazionale Giovanile – Terni – 22/01/2026

Singolo Femminile Under 11

Medaglia d’argento per Eleonora Nucera ( T.T. Casper)

1^ Torneo Nazionale Master – Casamassima (Ba) 25 /01/2025

Doppio M/F Over 40-60

Medaglia d’oro per Corrado Mastroianni ( T.T. Atlantide )in coppia con l’atleta toscano Roy Fabbri ( T.T. Siena )

Ottimi risultati anche nelle finali nazionali di Special Olympics per gli atleti calabresi della societá Galaxy.

Oro nella Finale a squadre Special Olimpics con Massimo Greppi, Domenico Alparone e Massimo Mittiga e Oro nella Finale Doppio Unificato con Massimo Greppi e Massimo Mittiga. (Senigallia 25 gennaio 2025).

Il commento del Presidente Fitet Calabria Pino Petralia: “carissimi Presidenti ,tecnici e atleti complimenti per questi risultati raggiunti sono particolarmente felice per questi successi ai vari tornei nazionali e Over. Grazie di cuore a chi con grande spirito di servizio e armato di tanta passione porta avanti il nostro meraviglioso sport e la nostra Terra . Il Tennistavolo Calabria c’è e si fa notare. Bravi e ad maiora!“.