Telefono Amico di Reggio Calabria, iniziata la campagna di reclutamento di nuovi volontari: come iscriversi

“E’ iniziata la campagna di reclutamento di nuovi volontari del Telefono Amico di Reggio Calabria. Per diventare volontarie e volontari è necessario partecipare a un apposito corso di formazione a cui ci si può iscrivere inviando una e-mail a: reggiocalabria@telefonoamico.it, oppure mandando un messaggio su WhatsApp al 3240117252 indicando i propri dati anagrafici ed un recapito telefonico”. E’ quanto si legge in una nota del Presidente Domenico Galletta.

“Il Telefono Amico è un servizio che grazie ai suoi volontari si propone di offrire ad ogni persona che vive momenti di crisi, di disagio o di solitudine la possibilità di essere ascoltata, di comunicare e di esprimersi liberamente, senza condizionamenti ideologici e nel pieno anonimato” aggiunge.