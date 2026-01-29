Taurianova, quali saranno i candidati sindaco? Il vicesindaco Caridi: “l’amministrazione Biasi ha fatto tanto” | INTERVISTA

Taurianova si appresta ad andare al voto nella prossima primavera. C’è una novità consistente per la cittadina della Piana: in questa tornata elettorale non ci sarà il ballottaggio in quanto si andrà alle urne con il sistema maggioritario (i cittadini totali sono circa 14.700 rispetto agli oltre 15 mila di 5 anni fa). I candidati a sindaco? Sicuro l’uscente Biasi e l’ex primo cittadino Romeo, ma altri si stanno organizzando per scendere in campo.

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il vicesindaco Caridi, sottolinea: “l’amministrazione Biasi ha fatto tanto. Emergenza idrica? Ne siamo usciti. Abbiamo tanti progetti con lavori che ancora sono in corso e con altri che partiranno a breve”.