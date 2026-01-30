Taranto-Futura, aria di big match: la presentazione della partita

Sabato di Futsal di altissimo livello in Puglia. La Cadi Antincendi Futura gioca nella tana della fortissima New Taranto. Taranto è terza in classifica con un solo punto da recuperare rispetto alla seconda piazza. Gli ospiti hanno sei punti in meno rispetto ai pugliesi. Nello scorso mese di Ottobre su show totale per il team allenato da Tonino Martino e Humberto Honorio. Un 6-5 pirotecnico ancora negli occhi dei sostenitori giallo-blu. Sarà dura. Si gioca al sabato alle ore 15.

Taranto, probabilmente, insieme al Benevento è la strafavorita per vincere il campionato. L’ex Melilli Ique ha salutato. Lupinella in porta, Bottiglione, Di Pietro, Giannace, Quinto offrono soluzioni e forza. Terzo posto nella passata stagione ed oggi voglia indiscussa di vincere il torneo: confermato anche Rodrigo Lopes, dalla Serie A è arrivato Espindola, idem l’ottimo Gui Lima. In sede di mercato è arrivato un colpo pazzesco: è stato firmato il miglior marcatore del torneo, dall’Itria Segovia, new entry insieme a Joao Zatsuga. Allena Mister Bombino.

Incandescenti ricordi anche legati alla Coppa Italia della passata stagione per Capitan Cividini e soci che hanno l’obbligo di provarci. Il team del Presidente Nino Mallamaci è reduce da una doppia vittoria consecutiva ed andrà a recuperare dopo la squalifica il trio formato da Scopelliti, Minnella e Parisi.

Classifica diretta sul canale della Divisione Nazionale Calcio a 5. Arbitrano Emilio Romano di Nola, Tommaso Vallecaro di Salerno con Vincenzo Buzzacchino di Taranto al cronometro.