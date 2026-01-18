Tappeto di rose rosse per i medici calabresi che scelgono di tornare a lavorare in Calabria

Proposta allettante – un autentico tappeto di rose rosse verrebbe quasi da dire – quella prevista dal Decreto Occhiuto, rivolta in particolare ai medici calabresi che esercitano la professione fuori regione. Un invito a tornare accompagnato da ricompense economiche significative. Resta da capire se l’iniziativa verrà accolta dai medici con lo stesso entusiasmo con cui è stata lanciata dalla politica.

La Calabria lancia il suo appello

Non un sussurro, ma un richiamo solenne rivolto ai suoi figli in camice bianco sparsi in Italia e nel mondo. Con il Decreto Occhiuto, la Regione tenta di invertire la rotta dell’emigrazione sanitaria: non più partenze obbligate, ma ritorni incentivati. Un tappeto rosso dunque steso davanti a quei professionisti calabresi che, spesso per necessità, hanno scelto di esercitare altrove la loro missione.

La proposta è chiara e diretta: tornare in Calabria con condizioni economiche più favorevoli e con la promessa di una nuova stagione per la sanità regionale. L’interrogativo resta però aperto: questo appello saprà accendere lo stesso entusiasmo nei medici che ha animato i palazzi della politica? Ecco di cosa si tratta:

Il decreto Occhiuto

Il Decreto Occhiuto – piano straordinario – non è una semplice misura amministrativa, ma un tentativo di svolta. Oltre allo stipendio ordinario, prevede contributi economici forfettizzati per coprire spese essenziali come l’alloggio e consente retribuzioni superiori agli standard nazionali. Il messaggio è forte e inequivocabile: in Calabria il lavoro medico deve tornare a essere riconosciuto, valorizzato e rispettato. I principali destinatari sono i medici calabresi emigrati, coloro che hanno lasciato la propria terra per mancanza di opportunità, strutture e prospettive. A loro si chiede di tornare non per spirito di sacrificio, ma per una scelta consapevole, diventando protagonisti della ricostruzione del sistema sanitario regionale.

I pilastri della proposta

Retribuzione potenziata: stipendi più elevati per i medici che accettano di lavorare in Calabria tramite il bando straordinario.

Contributo economico straordinario: un bonus forfettizzato per sostenere le spese di insediamento, dall’alloggio alla logistica.

Appello identitario: una chiamata diretta ai professionisti calabresi che operano fuori regione o all’estero, affinché tornino a curare la propria comunità. Apertura universale: il bando è aperto anche a medici italiani, europei ed extra-UE pronti a mettere competenze ed esperienza al servizio della Calabria.

Una sanità da salvare

Il decreto si inserisce in una misura sperimentale di emergenza, pensata per affrontare la drammatica carenza di specialisti che minaccia la tenuta degli ospedali calabresi. L’obiettivo è duplice: attrarre nuovi professionisti e trattenere i talenti, offrendo maggiore flessibilità contrattuale e un riconoscimento economico adeguato.

Quando si parla di “decreto Occhiuto per i medici” ci si riferisce a un pacchetto di interventi strutturali: dal reclutamento di medici stranieri, anche sulla scia di esperienze già avviate come quella dei medici cubani, fino al richiamo in servizio dei medici pensionati per colmare le carenze più gravi.

Cosa prevedono decreto e leggi regionali

Reclutamento internazionale: apertura strutturata a specialisti UE ed extra-UE per rafforzare gli organici. Rientro dei pensionati: incarichi di lavoro autonomo per attività cliniche, emergenziali e territoriali. Aree prioritarie: pronto soccorso, medicina d’urgenza, medicina interna, geriatria, anestesia, rianimazione e medicina generale.

Obiettivo finale

Uno solo, ma enorme: salvare la sanità calabrese. Garantire il diritto alla cura, fermare l’emorragia di personale e scongiurare la chiusura di presidi vitali come quelli di Polistena e Locri. Trasformare l’emergenza in opportunità, la crisi in rinascita. Ora la palla passa ai medici. Il richiamo è partito. Resta da capire se, questa volta, la Calabria riuscirà davvero a farsi scegliere.