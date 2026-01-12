Taormina, l’assessore Sferra si dimette: “grazie al sindaco De Luca, raggiunti risultati storici”

“In un Paese in cui quasi nessuno rassegna le dimissioni, sento il dovere – anche in contrasto con una cultura che spesso le evita – di annunciare le mie dimissioni da Assessore della Città di Taormina. Dopo circa due anni e mezzo di servizio intenso e costante al fianco della mia comunità, lascio questo incarico con la consapevolezza di aver contribuito a rendere Taormina una città migliore di come l’ho trovata, raggiungendo risultati storici di cui vado profondamente orgoglioso”, è quanto afferma Jonathan Sferra.

“Ecco i risultati raggiunti”

“Tra i principali traguardi conseguiti sono particolarmente fiero del:

• Conseguimento della Bandiera Blu

• Record di presenze turistiche – anno 2025

• Digitalizzazione del portale turistico e censimento completo di tutte le strutture ricettive

• Record di incassi dell’imposta di soggiorno, anche grazie alla lotta all’evasione

• Inserimento della Città di Taormina nella Fondazione dei Territori Altagamma

• Costituzione della Carta di Amalfi con altri territori turistici e inserimento di Taormina nel tavolo permanente del turismo presso il Ministero del Turismo

• Recupero della Villa Comunale e suo inserimento tra i Giardini più belli d’Italia

• Finanziamento per il recupero degli affreschi di Palazzo Corvaja

• Finanziamento per il recupero e fruizione del giardino di Palazzo Corvaja

• Gestione del Palazzo dei Congressi con record di incassi negli anni 2024–2025

• Nuovo arredo urbano per il lungomare di Mazzeo”, rimarca Sferra.

“Grazie De Luca”

“Il ruolo di Assessore richiede un impegno continuo e totale per garantire una gestione della cosa pubblica all’altezza della storia e del prestigio della nostra Città. Alla luce di sopravvenuti e rilevanti impegni familiari, che oggi richiedono una presenza sempre maggiore, ho ritenuto doveroso rassegnare le mie irrevocabili dimissioni da Assessore della Città di Taormina. Desidero ringraziare il Sindaco per la fiducia accordatami e per avermi conferito la responsabilità di Vice Sindaco, i colleghi di Giunta, i Consiglieri comunali e tutti i dipendenti comunali che hanno lavorato con dedizione al mio fianco. Il ringraziamento più grande va però ai taorminesi, che ho avuto l’onore di servire. Grazie di cuore a ognuno di voi”, conclude Sferra.