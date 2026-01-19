Taormina, il sindaco De Luca nomina un nuovo assessore al posto di Sferra: “ci siamo chiariti sul Palacongressi”

“Ho nominato la nostra Beatrice Briguglio assessore comunale in sostituzione di Jonathan Sferra. Mi auguro che i problemi personali di Jonathan si possano risolvere al più presto. Nel frattempo, Jonathan svolgerà il ruolo meno impegnativo di esperto gratuito, ed a settembre se tutto si è sistemato riprenderà il suo ruolo di assessore. Oggi abbiamo avuto un bel chiarimento con gli assessori Jonathan Sferra ed Alessandra Cullurà unitamente al Presidente del Consiglio comunale e gli altri assessori e consiglieri comunali in merito alla vicenda dell’improprio utilizzo del Palacongressi (musica e ballo non autorizzato) di una locale associazione“, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Inviate alle autorità competenti le risultanze delle indagine”

“La Polizia Municipale ha inviato alle autorità competenti le risultanze delle indagine che sono state svolte nei primi giorni di gennaio su mia espressa richiesta, Chi ha sbagliato pagherà! Ho spiegato a tutti gli assessori e consiglieri comunali che io sono un ghiotto bersaglio politico considerato il mio crescente livello di esposizione. In passato a Taormina si è fatta carne di porco dei beni immobili Municipali: feste private nella piscina comunale; uso privato con strane compagnie della sede del consorzio della rete fognaria per non parlare delle modalità di assegnazione e relativo canone delle unità immobiliari ad uso commerciale. Io sono pure stato attaccato perché ho usato un ambiente di Palazzo Corvaja per un seminario organizzativo del centro studi Ti Amo Sicilia pur avendolo regolarmente pagato e destinato alle attività contemplate dal regolamento”, puntualizza De Luca.

“Ho già manifestato il mio disappunto per quel che è successo”

“Non ho intenzioni di subire le aggressioni di personaggi in cerca di visibilità, che hanno sempre strumentalizzato a fini politici tutto e tutti, per una “leggerezza di Capodanno”(che comunque non andava fatta) di alcuni assessori e consiglieri comunali Abbiamo vinto le elezioni comunali con oltre il 65% del consenso e non intendo venir meno agli impegni assunti con i nostri elettori anche in merito alla composizione della giunta municipale. Ho già manifestato il mio disappunto per quel che è successo e ritengo la vicenda chiusa sotto il profilo politico fermo restando le decisione che assumerà l’autorità’ giudiziaria alle quali, quando arriveranno, mi adeguerò. Ora pensiamo a lavorare per rendere Taormina sempre più protagonista imprimendo quella Marcia in Più che nessuno prima di noi aveva avuto la capacità di fare”, conclude De Luca.