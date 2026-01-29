Successo in trasferta per la Futura U17: poker alla Xenium

Continua la marcia della Cadi Antincendi Futura in formato Under 17. Vittoria sul campo della Xenium ad Arghillà. Fattore campo forte, terreno di gioco all’aperto e bravi, i giallo-blu nell’adattarsi, senza scomporsi più di tanto e giocare una gara tosta mantenendo sempre il pallino del gioco. Tante parate del portiere avversario. 3-1 al termine del primo tempo con Calandruccio in gol per i locali, Pavone, Romeo e Aiello per i giallo-blu.

Bene tutto il gruppo di Mister Scopelliti, nessuno escluso. La chiude Valentino Actis nel secondo tempo. Bene anche Crea e Scopelliti. Il 9 febbraio, sfida ancora una volta in trasferta in casa della Ludos. Imbattuti con zero sconfitte, in viaggio verso l’obiettivo continuando a lavorare sodo.