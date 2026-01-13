Studenti universitari visitano il cantiere del raddoppio ferroviario Giampilieri–Fiumefreddo | FOTO

Gli studenti del Laboratorio di Geologia Applicata dell’Università di Catania hanno avuto l’occasione “di visitare due gallerie in fase di avanzamento, del raddoppio ferroviario Giampilieri–Fiumefreddo, lungo la linea Catania–Messina, grazie all’ospitalità di Italferr. Dopo un breve briefing iniziale sul progetto in esecuzione, gli studenti hanno visitato due diversi tratti di cantiere: una galleria scavata con TBM, entrando all’interno dello scavo e osservando da vicino il funzionamento della macchina, e uno scavo in tradizionale, raggiungendo il fronte di avanzamento. Un ringraziamento va anche agli ex studenti UNICT Filippo Dell’Area e Filippo Mancuso per la disponibilità e il contributo offerto. Un’esperienza concreta e formativa, che ha permesso agli studenti di vedere da vicino la realtà dei grandi cantieri infrastrutturali.”.

Nel corso della visita, l’ing. Giovanni Di Stefano e l’Ing. Domenico Commisso responsabile della direzione lavori, hanno illustrato in modo chiaro e dettagliato tutte le fasi operative.