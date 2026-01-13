“Stretto che balla”: attese tante presente e diverse per l’open day a Reggio Calabria

Si prevede il sold out per l’Open Day dello “Stretto che Balla”, con la direttrice Agata Scopelliti che da anni dirige questo laboratorio delle danze tradizionali del centro Sud Italia. A partire da giovedì 15 gennaio, alle ore 19,30, saranno annunciate importanti novità nei laboratori settimanali, i quali vedranno la Sala del piccolo museo FS di RC S Caterina come crocevia delle danze popolari del nostro Sud e di altre tradizioni più lontane dal nostro paese.

Ci sono tutti gli ingredienti per stare bene insieme e soprattutto in allegria, proprio in un momento particolare che attraversa la nostra società, devastata da guerre e da altre problematiche. Proprio per questo oltre le attività culturali e l’appuntamento del giovedì ha un profondo significato di condivisione e spensieratezza. Appuntamento aperto a tutti, giovedì 15 gennaio 2026 ore 19,30.