Strada Cosenza-Sibari, buone notizie: c’è il via libera dal Ministero. Le ultime

L’impegno, la determinazione e il lavoro istituzionale del Presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, hanno consentito di sbloccare e portare finalmente a soluzione una delle vicende infrastrutturali più complesse e attese del territorio: quella relativa ai “lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza –Sibari, nel tratto compreso tra lo svincolo A3 – uscita Tarsia e la SS 106 bis. Dopo un’attenta attività di ricognizione e interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia di Cosenza ha trasmesso un aggiornamento sullo stato dell’intervento e la richiesta di procedere all’affidamento di un’ulteriore tranche di lavori, per un importo pari a circa 1.917.228 euro.

Il Ministero, all’esito delle verifiche sulla documentazione agli atti, ha espresso parere positivo, confermando la disponibilità delle somme necessarie. Un risultato di grande rilievo politico e amministrativo, che consente di recuperare risorse fondamentali e di rimettere in moto un’opera strategica per la viabilità e lo sviluppo dell’area. “Abbiamo assunto l’impegno di affrontare e risolvere le criticità ancora in essere, anche quelle più complesse e datate – afferma il Presidente Giancarlo Lamensa – e oggi possiamo dire di aver raggiunto un traguardo concreto, frutto di un lavoro serio e di una costante azione istituzionale”.

“La strada Cosenza–Sibari – prosegue Lamensa – non è solo un’infrastruttura, ma un collegamento essenziale per la crescita economica, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Restituire certezza alle risorse e prospettiva ai lavori significa dare risposte reali al territorio”. La Provincia di Cosenza provvederà ora a inviare al Ministero formale richiesta per la reiscrizione dell’importo nel bilancio dello Stato, corredata dalla rendicontazione e dalla documentazione giustificativa necessaria. “La politica deve dimostrare, con i fatti, di saper trasformare gli impegni in risultati – conclude il Presidente Lamensa –. Questo è il metodo che stiamo portando avanti: concretezza, responsabilità e attenzione alle esigenze delle comunità”.