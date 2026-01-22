Stato civile digitale, avviata anche per il Comune di Reggio Calabria la digitalizzazione dei registri

Il Comune di Reggio Calabria ha avviato la redazione degli atti di stato civile in modalità esclusivamente digitale grazie all’adesione all’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC), piattaforma unica e centralizzata gestita dal Ministero dell’Interno. Un’attività conseguita dall’Amministrazione comunale attraverso il dirigente del Settore Risorse umane e Servizi demografici, Iolanda Mauro, Giuseppe Quartuccio dell’ufficio Transizione digitale, l’e.q. Saverina D’Elia, il responsabile del Servizio di Stato Civile Rocco Crea e i dipendenti dell’Ufficio di Stato Civile e dell’Ufficio Transizione Digitale che hanno consentito di raggiungere questo importante obiettivo.

Le parole di Battaglia

“Un’azione che porta l’Ente ad essere sempre più innovativo per garantire maggiori servizi ai propri cittadini ovunque essi si trovino, indipendentemente dal proprio luogo di residenza e di formazione dell’atto“, ha evidenziato il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia.

Nuova piattaforma nazionale

L’Ente ha aderito all’Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC), la nuova piattaforma nazionale che ha già visto l’adesione di oltre 7.000 Comuni italiani, inclusi i principali centri urbani del Paese. L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione ed è sostenuta dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha stanziato complessivamente 50 milioni di euro a favore dei Comuni per favorire l’adozione del nuovo sistema. In questo contesto, il Comune di Reggio Calabria conferma l’impegno al miglioramento dei servizi pubblici, per la semplificazione amministrativa e il rafforzamento del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, puntando su innovazione, trasparenza e qualità dei dati.

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

L’ANSC, integrato nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), consente la gestione completamente digitale degli atti di nascita, matrimonio, unioni civili, cittadinanza e decesso, superando definitivamente il tradizionale modello cartaceo. Gli ufficiali di stato civile potranno creare e conservare atti con pieno valore legale all’interno di un archivio digitale unico, sicuro e interoperabile, garantendo al contempo l’aggiornamento automatico dei dati e una maggiore uniformità delle informazioni tra le diverse amministrazioni. Importanti innovazioni che riguarderanno i cittadini: grazie al nuovo sistema sarà possibile firmare digitalmente gli atti tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e, a breve, accedere online ai certificati di stato civile, riducendo tempi e necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli comunali.