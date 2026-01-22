Stagione Teatrale della Locride: “Amore & Amori” in scena il 25 gennaio | INFO

Un nuovo imperdibile appuntamento della XXXI Stagione Teatrale della Locride 2025-2026 è in programma domenica 25 gennaio, alle ore 18.30, all’Auditorium Palazzo della Cultura di Locri, con la commedia “Amore & Amori”. La rassegna, a cura del Centro Teatrale Meridionale, per la Direzione artistica di Domenico Pantano, presenta l’originale e coinvolgente spettacolo di David Conati, con Matilde Brandi, Francesco Branchetti, che firma anche la regia, e con Isabella Giannone. Una produzione Associazione Culturale Foxtrot Golf, musiche di Pino Cangialosi.

Lo spettacolo parla ovviamente d’amore, ma non dell’amore platonico, idilliaco, poetico, illusorio. Piuttosto di quel groviglio complesso di sentimenti e situazioni che ci fanno perdere la testa, ma che in sostanza si potrebbe ricondurre a una serie di reazioni chimiche determinate dai ferormoni (suddivise in cinque fasi).

In questo percorso alla scoperta delle ardimentose manovre dell’amore, in modo ironico, il pubblico assisterà a una serie di quadri che ripercorrono tutte le epoche arrivando ai giorni nostri.

Un viaggio tra le schermaglie amorose di epoche e stili teatrali diversi, che farà immedesimare tutti nel gioco delle relazioni.

Un altro tassello della prestigiosa Stagione Teatrale della Locride, che riserva ancora tante emozioni per il pubblico calabrese.

“Il successo di questa rassegna teatrale è prima di tutto il risultato di una visione condivisa e di un lavoro di collaborazione con le compagnie, gli attori, le maestranze e con gli enti pubblici – afferma il Direttore artistico Domenico Pantano – Crediamo in un teatro capace di dialogare con il presente, di interrogare la realtà senza rinunciare alla poesia, alla ricerca, alla tradizione e al rischio creativo – continua Pantano – La risposta calorosa del pubblico, la partecipazione e l’attenzione crescente ci confermano che esiste un bisogno profondo di esperienze culturali autentiche e di qualità“.

“Questa rassegna, oggi alla sua trentunesima edizione, non è una successione di spettacoli, – conclude il Direttore artistico del CTM – ma uno spazio vivo di incontro, confronto e crescita. Il nostro impegno continuerà a essere quello di sostenere il teatro come luogo necessario, capace di generare comunità e di aprire nuovi sguardi sul mondo“.

La rassegna si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Locri, ed è co-finanziata con Risorse PAC 2014-2020 – Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.