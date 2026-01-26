Sondaggi politici, lo stato di salute dei partiti: segno positivo per Fdi e Pd. Tutti i DATI

Sondaggio SWG: segno positivo per Fdi e Pd, i 5 Stelle perdono 3 decimi. Bene AVS e Azione, in crescita

Meloni Salvini Conte Schlein

Nuovo sondaggio SWG per La7 che analizza la situazione dei vari partiti politici italiani. Fratelli d’Italia si conferma al primo posto e si attesta al 31,2%. Risale il Partito Democratico, che arriva al 22,6%. Il Movimento 5 Stelle si attesta all’12,1%. Alleanza Verdi-Sinistra si posiziona al 6,6%. Forza Italia e Lega sono rispettivamente all’8,2% e all’8%.

Quanto agli altri partiti, Azione è al 3%, seguita da Italia Viva al 2% e da +Europa all’1,3%. Noi Moderati si attesta all’1,1%. Non si esprime il 32% degli intervistati.

Sondaggi politici SWG Gennaio 2026

Sondaggi politici SWG Gennaio 2026

