Sondaggi politici: lo stato di salute dei partiti a pochi mesi dalle elezioni comunali, i DATI

Secondo un sondaggio di Piepoli, la situazione dei vari partiti politici, a pochi mesi dalle elezioni comunali in tutta Italia, risulta essere ben chiara. Fratelli d’Italia è primo e si attesta al 32%. Risale il Partito Democratico, che arriva al 22%. Il Movimento 5 Stelle si attesta all’11%. Alleanza Verdi-Sinistra si posiziona al 5,5%. Forza Italia e Lega sono appaiati all’8,5%.

Quanto agli altri partiti, Azione è al 3,5%, seguita da Italia Viva in crescita al 3% e da +Europa e Noi Moderati che si attestano all’1,5%. Gli altri partiti sono al 1,5%.