Sondaggi politici, le intenzioni di voto: stabile Fdi, risale il M5S. Tutti i DATI

Secondo un sondaggio di Termometro Politico, uno dei primi del 2016, Fratelli d’Italia, il principale partito di Governo, è stabile nei consensi. I dati: Fdi è al 30,4%, il M5S è al 12,3%, perde qualcosa il Pd, che ora si porta al 21,9%. Mentre AVS è a 6,6%. Avanti la Lega rispetto a Forza Italia, rispettivamente all’8,5% e all’8,4%. Azione, infine, rimane l’unico partito minore che può superare la soglia di sbarramento, attestandosi al 3%. Italia Viva è al 2,5%, Più Europa all’1,7%.

Per quanto riguarda la fiducia nel premier Meloni, rimane al di sotto del 40%, con il dato di chi ha molta/abbastanza fiducia che arriva al 39,5%.