Sondaggi politici, le intenzioni di voto: bene Fratelli d’Italia, risale il Pd. Tutti i DATI

Secondo un sondaggio di Termometro politico, a pochi mesi dalle elezioni comunali, Fratelli d’Italia raggiunge il 30,3%. La Forza Italia stacca la Lega con gli azzurri all’8,6% ed il Carroccio all’8,4%. Noi Moderati stabile all’1%. Passando all’opposizione, il Partito Democratico raggiunge il 22,2%. Il Movimento 5 Stelle è 12,1%. L’Alleanza Verdi – Sinistra è al 6,5%.

Azione di Carlo Calenda è al 3%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5%. + Europa è al 1,7%. Pace Terra Dignità si attesta all’1% mentre Democrazia Sovrana e Popolare è all’1,3%. Sulla fiducia nel premier c’è un rimbalzo positivo, con un livello di gradimento che torna al 39,2% dopo la caduta di settimana scorsa (38%)