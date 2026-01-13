Sondaggi politici: il 2026 inizia con un calo di Fratelli d’Italia mentre sale il Pd. Tutti i DATI

Secondo il primo sondaggio del 2026 pubblicato da Swg per il TgLa7, le intenzioni di voto degli italiani mostrano delle lievi variazioni tra i principali partiti rispetto all’ultima rilevazione. Al primo posto troviamo Fratelli d’Italia che perde lo 0,4% e scende al 30,9%. Il Partito Democratico guadagna lo 0,2% e arriva al 22,3%. Stabile il Movimento 5 Stelle al 12,7%. Guadagna l’0,1% la Lega che si attesta al 8,3% mentre Forza Italia conquista lo 0,2% e sale al 8,3%. Scende Alleanza Verdi – Sinistra (-0,3%) che si attesta al 6,5%.

Gli altri partiti: Azione è al 2,9%, Italia Viva al 2,2%, +Europa all’1,3% e Noi Moderati all’1%. Le altre liste, nel complesso, valgono il 3,6%. Non si esprime il 32% degli interpellati.