Sondaggi politici: Fdi stabile al 30%, il Pd recupera, il M5S arretra. Tutti i DATI

Secondo la Supermedia Youtrend/Agi, la situazione dei vari partiti politici, a pochi mesi dalle elezioni comunali in molti comuni d’Italia, risulta essere ben chiara. Fratelli d’Italia è primo e si attesta al 3o%. Risale il Partito Democratico, che arriva al 22,2%. Il Movimento 5 Stelle si attesta all’12,3%. Alleanza Verdi-Sinistra si posiziona al 6,4%. Forza Italia e Lega sono rispettivamente all’8,6% e all’8,2%.

Quanto agli altri partiti, Azione è al 3,2%, seguita da Italia Viva al 2,3% e da +Europa all’1,7%. Noi Moderati si attesta all’1,1%.

Tutti i dati

Fratelli d’Italia – 30% (+0,4%);

Partito Democratico – 22,2% (+0,3%);

Movimento 5 Stelle – 12,3% (-0,4%);

Forza Italia – 8,6% (=);

Lega – 8,2% (-0,1%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,4% (=);

Azione – 3,2% (-0,1%);

Italia Viva – 2,3% (-0,1%);

+Europa – 1,7% (+0,1%);

Noi Moderati – 1,1% (=).*

* Non rilevato da Tecnè

La Supermedia Youtrend/Agi è la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quest’ultima ponderazione include sondaggi realizzati dall’8 al 21 gennaio ed è stata effettuata il 22 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati da Emg (data di pubblicazione 15 gennaio), Eumetra (15 gennaio), Only Numbers (13 gennaio), Swg (12 e 19 gennaio), Tecnè (9 e 15 gennaio) e Youtrend (22 gennaio).