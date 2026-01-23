Sondaggi politici, chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi? Tutti i DATI

Secondo un sondaggio di SWG per La7, la situazione dei vari partiti politici, a pochi mesi dalle elezioni comunali in molti comuni d’Italia, risulta essere ben chiara. Fratelli d’Italia è primo e si attesta al 31,1%. Risale il Partito Democratico, che arriva al 22,4%. Il Movimento 5 Stelle si attesta all’12,4%. Alleanza Verdi-Sinistra si posiziona al 6,4%. Forza Italia e Lega sono rispettivamente all’8,4% e all’8%.

Quanto agli altri partiti, Azione è al 2,8%, seguita da Italia Viva al 2% e da +Europa all’1,3%. Noi Moderati si attesta all’1,2%. Non si esprime il 32% degli intervistati.