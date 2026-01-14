Sondaggi politici: calo di consensi dei partiti di governo ma l’opposizione non ne approfitta. Tutti i DATI

Secondo un sondaggio Only Numbers per Porta a Porta, il noto programma di Bruno Vespa che va in onda su Rai 1, le intenzioni di voto degli italiani mostrano un calo dei partiti di Governo. Al primo posto troviamo Fratelli d’Italia che perde lo 0,5% e scende al 30%. Il Partito Democratico perde lo 0,1% e arriva al 23,4%. Cala il Movimento 5 Stelle al 10,2%. Perde l’0,3% la Lega che si attesta al 8,5% mentre Forza Italia perde lo 0,2% e scende al 9%. Guadagna Alleanza Verdi – Sinistra (+0,1%) e si attesta al 6,5%.

Gli altri partiti: Azione è al 3,6%, Italia Viva al 2,8%, +Europa all’1,6% e Noi Moderati all’1%. Le altre liste, nel complesso, valgono il 3,4%. Indecisi il 48,3% degli interpellati. Per quanto riguarda le coalizioni: il centrodestra è al 48,5% (-1%), il Campo Largo al 44,5% (-0,2%).