SIGEP World 2026, trionfa Giuseppe Molinaro: è lui il nuovo Campione Italiano di Pasticceria

L’Area Conpait del SIGEP World 2026 ha fatto da cornice a una delle competizioni più prestigiose del panorama dolciario nazionale: il Campionato Italiano di Pasticceria, organizzato da CONPAIT – Confederazione Pasticceri Italiani. Un appuntamento che, anche in questa edizione, ha confermato il suo ruolo di riferimento per la pasticceria d’autore, attirando professionisti, appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia.

Sette finalisti per un titolo ambito

A contendersi il podio sono stati sette pasticceri professionisti, selezionati per talento, tecnica e capacità creative: Mariano Longo, Edoardo Gennari, Letizia Caleffi, Giuseppe Molinaro, Stefano Palumbo, Giorgio Fanara e Tatiana Rusu. Ognuno di loro ha portato in gara un approccio personale alla pasticceria contemporanea, tra innovazione, estetica e rispetto della tradizione.

Una giuria di maestri di fama internazionale

A valutare le prove è stata una giuria composta da alcuni dei più autorevoli nomi del settore: Giuseppe Russi, Silvio Bessone, Lorenzo Puca, Jacopo Zorzi, Gregory Doyen, Francesco Boccia, Cristiano Gaggion e Giuseppe Leotta. Presidente onorario della competizione è stato Emmanuele Forcone, mentre la presidenza di giuria è stata affidata a Pier Paolo Magni, garanzia di rigore tecnico e visione artistica.

Il verdetto: Molinaro è il Campione Italiano 2026

Dopo una finale serrata, ricca di prove ad alto tasso di precisione e creatività, la classifica ha premiato:

– 1° posto – Giuseppe Molinaro, proclamato Campione Italiano di Pasticceria 2026

– 2° posto – Letizia Caleffi

– 3° posto – Mariano Longo

Un risultato che conferma l’elevato livello della competizione e la capacità dei finalisti di interpretare al meglio le nuove tendenze del settore.

Premio “Scintilla Creativa” a Stefano Palumbo

Un riconoscimento speciale è stato attribuito a Stefano Palumbo, vincitore del Premio “Scintilla Creativa”, dedicato alla memoria di Emilia Coccolo Chiriotti, fondatrice di Pasticceria Internazionale e figura simbolo della cultura dolciaria italiana.

Il premio celebra l’originalità, l’estro e la capacità di proporre idee nuove senza perdere il legame con la tradizione.

Musolino: “una vetrina per l’eccellenza italiana”

Soddisfazione nelle parole del presidente Conpait, Angelo Musolino, che ha sottolineato come il Campionato Italiano di Pasticceria continui a essere “un trampolino di lancio per i talenti emergenti e una vetrina dell’eccellenza artigianale del nostro Paese”, all’interno di un SIGEP World che si conferma “punto di riferimento globale per gelateria, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza“.

“Un’edizione da ricordare”

CONPAIT, i maestri di giuria e tutti i partecipanti hanno espresso un “sentito ringraziamento a Italian Exhibition Group per l’ospitalità e per il supporto offerto a un’edizione 2026 che ha saputo unire competizione, formazione e celebrazione dell’arte pasticcera italiana”.