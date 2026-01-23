Sicurezza dei bimbi in auto: il progetto B.I.R.B.A. forma più di 400 genitori tra Messina e provincia

A quasi un anno dall’inizio del progetto B.I.R.B.A. (Baby and Infant on Board Risk Accident) – attuato in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Gaetano Martino e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina – sono stati analizzati i risultati, ampiamente positivi, degli incontri svoltisi all’interno dei corsi “Pre – partum” e che hanno permesso, agli operatori della Polizia Stradale spe-cializzati, di formare oltre 400 genitori nel corso di 15 incontri. Sedi speciali, le aule di formazione del Policlinico di Messina e degli Ospedali di Taormina e Milazzo.

Gli eventi sono stati un’occasione unica per illustrare ai partecipanti le basilari regole per trasportare i piccoli passeggeri all’interno dei veicoli in condizioni di maggiore sicurezza, oltre che per spiegare la disciplina relativa alle omologazioni dei seggiolini e al corretto ancoraggio e sistemazione degli stessi. Sono state, inoltre, trattate tematiche collaterali come la “distrazione alla guida”, la “guida sotto l’effetto di alcol e/o droghe” e il corretto uso dei “sistemi antiabbandono dei bimbi”.

Gli incontri sono stati, inoltre, momenti di utile confronto per i partecipanti che hanno potuto apprendere, direttamente dagli operatori specializzati della Polizia Stradale e dal personale sanitario, le regole previste dalla normativa vigente, oltre ad essere stata un’occasione unica per mettere in condivisione, con tutti gli intervenuti, emozioni e preoccupazioni tipiche di chi si accinge a diventare genitore. Il progetto B.I.R.B.A. è un progetto ambizioso che si propone di diffondere sicurezza attraverso informazione e sensibilizzazione, veicolando un messaggio altisonante: tutelare il bambino, ovunque, vuol dire tutelarlo anche in auto con sistemi di ritenuta omologati, adeguati e perfettamente installati. Monito del progetto B.I.R.B.A. è: “in casa sono sicuro tra le braccia di mamma e papà – in auto sono sicuro tra le cinture del seggiolino”.