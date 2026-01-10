Sicilia, Musolino: “vogliamo aggregare le forze moderate e centriste”

“C’è la necessità di aggregare con le forze moderate e centriste che non si riconoscono nella sinistra più estrema e neanche in questa maggioranza di destra che lascia molto a desiderare, e che hanno bisogno di un interlocutore valido e persone capaci di costruire e di amministrare. Da questo punto di vista, ci sentiamo forti e riteniamo che ci sia la necessità di rappresentare questo elettorato”. Lo ha detto la senatrice di Italia viva, Dafne Musolino, a Palermo.

“Del resto, il progressivo aumento dell’astensionismo conferma che quei pochi che votano lo fanno dividendosi fra i due poli, ma tutti gli altri che non lo fanno, che rappresentano quasi il 50% dell’elettorato, è evidente che hanno bisogno di trovare un interlocutore forte, centrista che interpreti le necessità dei cittadini”, conclude Musolino.