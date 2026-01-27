Sicilia e Calabria trainate dalle imprese extracomunitarie: oltre 48 mila aziende e quasi 50 mila lavoratori italiani impiegati

In Italia sono attive oltre 540 mila imprese a conduzione extracomunitaria e rappresentano il 7.2% del totale delle aziende presenti nel nostro paese. Ma il dato più rilevante riguarda l’occupazione: tra 500.000 e 550.000 lavoratori italiani sono oggi impiegati in queste realtà imprenditoriali, costituendo il 2,1-2,5% dell’occupazione nazionale complessiva. È questa l’ultima stima di Susini Group StP, studio fiorentino leader nella consulenza del lavoro, che ha voluto evidenziare un argomento troppo spesso sottovalutato nel dibattito politico.

In pole position, secondo la ricerca, la Lombardia con 97.060 realtà extracomunitarie che occupano 94.250 dipendenti italiani per un fatturato totale di quasi 13 miliardi di euro. Seguono Lazio (64.400 aziende con 60.750 impiegati italiani), Toscana (48.600 e 49.250 dipendenti), Campania (45.900, 44.625 dipendenti italiani), Emilia-Romagna (43.200, 42.000 dipendenti italiani), Veneto (40.500, 39.375 dipendenti italiani), Piemonte (36.720, 35.700 dipendenti italiani), Sicilia (31.320, 30.450 dipendenti italiani), Puglia (25.920, 25.200 dipendenti italiani) e chiude la top 10 la Calabria (18.360, 17.850 dipendenti italiani). A seguire tutte le altre con Valle d’Aosta fanalino di coda con 1.620 imprese extracomunitarie che impiegano 1.575 nostri connazionali.

“Le mansioni svolte dagli italiani in queste aziende sono prevalentemente qualificate: il 35% gestisce i rapporti con la clientela italiana, il 25% si occupa di amministrazione e burocrazia mentre il 20% ricopre ruoli di supervisione e controllo qualità“, ha dichiarato Sandro Susini, consulente del lavoro e fondatore di Susini Group StP. Le imprese a conduzioni extracomunitarie rientrano soprattutto nei seguenti settori: al primo posto c’è il commercio, che domina con 165.000-175.000 aziende presenti nel nostro territorio (37,2%), seguito dalle costruzioni (110.000-120.000, 24,6%) e dalla ristorazione (45.000-50.000 Pmi). “Complessivamente, queste realtà impiegano tra 1,8 e 2,1 milioni di dipendenti totali, generando un contributo al PIL nazionale stimato tra 65 e 75 miliardi di euro e un gettito fiscale di 8-10 miliardi annui. Il trend decennale conferma una dinamica inarrestabile: mentre gli imprenditori italiani sono diminuiti del 6,4% dal 2013, quelli immigrati sono cresciuti del 27,3%, diventando protagonisti insostituibili del tessuto produttivo nazionale“, ha aggiunto Sandro Susini.

“Le retribuzioni medie per i lavoratori italiani impiegati in imprese extracomunitarie si attestano tra 23.000 e 30.000 euro lordi annui, inferiori alla media nazionale (che è di 27.000-33.000 euro). Questo divario, va detto, riflette la concentrazione in settori tradizionalmente meno remunerativi e la prevalenza di piccole dimensioni aziendali“, ha precisato Susini.

Infine, alcune nazionalità sono più attive di altre nel campo dell’imprenditoria. Secondo la stima di Susini Group StP, studio fiorentino leader nella consulenza del lavoro, cinesi e rumeni sono quelli più presenti in assoluto, seguiti da marocchini e albanesi. Interessante anche il fenomeno delle società miste italo-extracomunitarie: sono 85.000-95.000 imprese – circa il 18-20% del totale – che vedono partnership tra italiani e stranieri, testimoniando un’integrazione economica sempre più profonda in questo momento storico.