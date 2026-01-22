Sicilia, cani tenuti tra fango ed escrementi: denunciato per maltrattamenti

Intervento dei Carabinieri dopo una segnalazione del Wwf: gli animali erano in condizioni igienico-sanitarie gravemente precarie, uno con un trauma. Salvati e trasferiti in strutture idonee con l’Asp veterinaria

cani tenuti male carabinieri

Un uomo è stato denunciato per maltrattamenti di animali dai militari della compagnia dei Carabinieri di Caltanissetta, intervenuti dopo una segnalazione del locale Wwf. Durante i controlli sono stati trovati quattro cani di media taglia detenuti in condizioni igienico-sanitarie gravemente precarie, all’interno di spazi non idonei, tra fango ed escrementi accumulati nei giorni precedenti. Uno degli animali presentava anche un grave trauma. I cani sono stati messi in salvo e, con il supporto del servizio veterinario dell’Asp, trasferiti in strutture idonee dove sono sottoposti alle cure necessarie.

