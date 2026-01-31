Si ferma dopo 9 giornate l’imbattibilità del Catania: etnei ko 3-1 a Sorrento | CLASSIFICA

Dopo 9 giornate passate senza sconfitta (7 vittorie e 2 pareggi), si ferma la striscia di risultati utili del Catania: etnei sconfitti 3-1 sul campo del Sorrento

Sorrento-Catania
Foto Instagram @officialcataniafc

Un brusco stop in una trasferta insidiosa. Il Catania vede crollare la sua striscia di imbattibilità, un po’ a sorpresa, nella gara che apre la 24ª Giornata di Serie C. Siciliani sconfitti 2-1 in casa del Sorrento che incamera punti preziosissimi per distanziare la zona Playout e avvicinarsi a quella Playoff. Succede quasi tutto nella prima metà del primo tempo. Il Catania passa subito in vantaggio con Forte al 5′, servito da Lunetta. Il Sorrento pareggia i conti al 12′ con Sabbatani pescato in area, tutto solo, da Colombini. I campani raddoppiano al 26′ con Crecco che trova impreparata la difesa etnea. Il Catania prova a trovare il gol del pareggio, ma nel finale subisce la doccia fredda del 3-1 firmato Ricci che chiude definitivamente i conti.

Per il Catania si interrompe una striscia di risultati utili lunga 9 giornate (7 vittorie e due pareggi) a cavallo fra i due anni: la squadra di mister Toscano non perdeva, addirittura, dal 15 novembre 2025 (1-0 in casa del Casarano). Domani ne potrà approfittare il Benevento, in trasferta sul campo dell’Atalanta U23, che in caso di pareggio o vittoria si prenderà la vetta solitaria del Girone C.

Risultati Serie C girone C, 24ª giornata

Sabato 31 gennaio

Ore 14.30
Cavese-Casarano
Sorrento-Catania

Domenica 1 febbraio

Ore 14.30
Atalanta U23-Benevento
Monopoli-Latina
Trapani-Altamura

Ore 17.30
Cosenza-Casertana
Picerno-Potenza
Siracusa-Crotone

Ore 20.30
Foggia-Audace Cerignola
Salernitana-Giugliano

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 51
  2. Catania 51*
  3. Salernitana 45
  4. Casertana 39
  5. Cosenza 37
  6. Crotone 34
  7. Monopoli 33
  8. Audace Cerignola 31
  9. Casarano 30*
  10. Potenza 29
  11. Sorrento 27*
  12. Altamura 27
  13. Latina 26
  14. Atalanta U23 26
  15. Trapani 25 (-15)
  16. Cavese 23*
  17. Foggia 22
  18. Siracusa 21
  19. Picerno 20
  20. Giugliano 17

*1 partita in più

Prossimo turno, 25ª Giornata Serie C

Venerdì 6 gennaio

Ore 20:30
Altamura-Monopoli
Audace Cerignola-Salernitana
Benevento-Picerno
Catania-Trapani
Latina-Cavese

Sabato 7 gennaio

Ore 14:30
Casarano-Sorrento
Casertana-Foggia
Crotone-Atalanta U23
Giugliano-Cosenza

Ore 17:30
Potenza-Siracusa

Leggi altri articoli di Sport