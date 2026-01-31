Si ferma dopo 9 giornate l’imbattibilità del Catania: etnei ko 3-1 a Sorrento | CLASSIFICA

Un brusco stop in una trasferta insidiosa. Il Catania vede crollare la sua striscia di imbattibilità, un po’ a sorpresa, nella gara che apre la 24ª Giornata di Serie C. Siciliani sconfitti 2-1 in casa del Sorrento che incamera punti preziosissimi per distanziare la zona Playout e avvicinarsi a quella Playoff. Succede quasi tutto nella prima metà del primo tempo. Il Catania passa subito in vantaggio con Forte al 5′, servito da Lunetta. Il Sorrento pareggia i conti al 12′ con Sabbatani pescato in area, tutto solo, da Colombini. I campani raddoppiano al 26′ con Crecco che trova impreparata la difesa etnea. Il Catania prova a trovare il gol del pareggio, ma nel finale subisce la doccia fredda del 3-1 firmato Ricci che chiude definitivamente i conti.
Per il Catania si interrompe una striscia di risultati utili lunga 9 giornate (7 vittorie e due pareggi) a cavallo fra i due anni: la squadra di mister Toscano non perdeva, addirittura, dal 15 novembre 2025 (1-0 in casa del Casarano). Domani ne potrà approfittare il Benevento, in trasferta sul campo dell’Atalanta U23, che in caso di pareggio o vittoria si prenderà la vetta solitaria del Girone C.
Risultati Serie C girone C, 24ª giornata
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30
Cavese-Casarano
Sorrento-Catania
Domenica 1 febbraio
Ore 14.30
Atalanta U23-Benevento
Monopoli-Latina
Trapani-Altamura
Ore 17.30
Cosenza-Casertana
Picerno-Potenza
Siracusa-Crotone
Ore 20.30
Foggia-Audace Cerignola
Salernitana-Giugliano
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 51
- Catania 51*
- Salernitana 45
- Casertana 39
- Cosenza 37
- Crotone 34
- Monopoli 33
- Audace Cerignola 31
- Casarano 30*
- Potenza 29
- Sorrento 27*
- Altamura 27
- Latina 26
- Atalanta U23 26
- Trapani 25 (-15)
- Cavese 23*
- Foggia 22
- Siracusa 21
- Picerno 20
- Giugliano 17
*1 partita in più
Prossimo turno, 25ª Giornata Serie C
Venerdì 6 gennaio
Ore 20:30
Altamura-Monopoli
Audace Cerignola-Salernitana
Benevento-Picerno
Catania-Trapani
Latina-Cavese
Sabato 7 gennaio
Ore 14:30
Casarano-Sorrento
Casertana-Foggia
Crotone-Atalanta U23
Giugliano-Cosenza
Ore 17:30
Potenza-Siracusa