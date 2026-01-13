Si chiude “Locri On Ice”, il programma di eventi natalizi che ha tenuto compagnia alla città jonica

Si chiude ufficialmente “Locri On Ice”, un’edizione che ha saputo trasformare la città in un grande villaggio natalizio, vivo, accogliente e partecipato, capace di unire spettacolo, tradizione, cultura e solidarietà. “Dal primo all’ultimo appuntamento – ha affermato il sindaco Giuseppe Fontana – si è confermata la forza di un evento ormai identitario per Locri, capace di coinvolgere famiglie, bambini, giovani e visitatori provenienti da tutto il territorio”. Un nuovo format più coinvolgente e originale voluto dall’Amministrazione comunale con un calendario di eventi ed iniziative seguito dall’assessore alla cultura ed eventi Domenica Bumbaca.

Gli eventi della rassegna

Musica, danza, teatro, enogastronomia, arte e artigianato hanno animato piazze e spazi cittadini, creando occasioni di incontro e condivisione. Dalle emozioni suscitate dalla straordinaria installazione artistica del “Presepe di Ghiaccio” del Maestro Luca Mazzotta, scultore campione nazionale che ha portato a Locri, per la prima volta nella Locride, centinaia di persone che hanno assistito dal vivo alla realizzazione della scultura e all’esibizione canora del giovane cantante locrese Biagio Conti, alle grandi serate musicali e di cabaret, passando per i week end del dolce con pasticceri del territorio, dei rioni, percorsi del gusto, le iniziative dedicate ai più piccoli e alle scuole, la magia della bottega di Babbo Natale e le tradizioni popolari; ogni evento ha contribuito a raccontare una Locri dinamica, creativa e inclusiva. Il gran finale con “Befane in moto” con la partecipazione del Moto club Magna Grecia di Locri, la premiazione di “Locri Presepe 2025” e la tombola di beneficenza ha suggellato lo spirito autentico della manifestazione: una comunità che celebra le proprie radici, promuove valori di solidarietà e guarda al futuro con entusiasmo.

“Locri On Ice”, organizzato dal Comune di Locri e patrocinato da Calabria Straordinaria e Regione Calabria, progetto che ha partecipato all’avviso pubblico “Eventi Straordinari: la Calabria che incanta” con risorse POC 2014/ 2020− Az. 6.8.3”, si conferma così non solo come rassegna natalizia, ma come progetto culturale e sociale capace di valorizzare il territorio, le sue eccellenze e il suo capitale umano.

Grazie all’animazione musicale dell’Accademia Senocrito, il concerto di Mister Muscolo & i suoi estrogeni, la musica popolare con i Kardhja, il Dancing melody dell’ass. Primum S. Cecilia e Danza Dyonisos, Velvet vibes trio, la danza di Full dance Calabria con Cristian Pelle, Danza Evolve di Giusy Zappavigna, Renata Galea school dance. Attesi e seguitissimi gli spettacoli dedicati ai bambini e alle scuole: “Le Marionette di Natale,” con Angelo Gallo e il Teatro della Libellula, “Fabulando” con Mary e Cati che hanno incantato i più piccoli con “Gli elfi e il calzolaio”, la vivacissima parata dei cartoni animati con “Sogna in grande”, la compagnia teatrale Molino d’arte, il coinvolgente “Circo Ramingo” e Circo terra con Sbadaclown, laboratori ed attività. Concerti e sfilate delle scuole superiori con il liceo Mazzini e l’Istituto professionale rendendo ancor di più coinvolgente l’atmosfera natalizia e rafforzando la nuova idea di un “Locri on ice” dedicato ai giovani. Magia e incanto con la “Santa’s magic Lab” realizzata dal designer Roberto Schirripa, tradizione e artigianato con i mercatini allestiti nella via Macrì, volontariato con le associazioni Angela Serra, I Girasoli della Locride, Labor, Masci adulti gruppo Locri “Don Peppe Diana”, gruppo Telethon, Avis sezione Locri, e con la collaborazione degli educatori di “Educare in comune”.

Un cartellone ricco di eventi che ha portato nella città di Nosside e Zaleuco grandi nomi con il concerto dei Trio Italico composto dai violinisti Andrea Micieli, Pasquale Allegretti Gravina e Antonio De Paoli, il cabaret con Uccio De Santis, i Gemelli di Guidonia ( con il patrocinio della Città metropolitana di Reggio Calabria), Joe Mariani & The Blues Brothers band, Karima. Inizio anno festeggiato con il Gran Veglione di fine anno insieme a Studio 54 Network.

“Un ringraziamento va dunque a tutti gli artisti, gli artigiani, le parrocchie, le associazioni, la Pro Loco e la consulta giovanile, le scuole, i volontari, gli operatori tecnici e i cittadini che, con passione e partecipazione, hanno reso possibile questo lungo viaggio di emozioni. Locri saluta le festività con il sorriso, portando con sé il calore di un Natale vissuto insieme e l’energia di una città che sa incantare, raccontando “Locri on ice” con un emozionante storytelling che ha permesso di promuovere l’evento e l’immagine di una città che cresce e invita a visitare i suoi luoghi, a conoscere la sua storia, le tradizioni e i suoi abitanti” si chiude la nota del Comune.