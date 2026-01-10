Si chiude Festival di Musica Classica della Locride: oltre trenta eventi tra musica, teatro e territorio

Si è concluso con grande partecipazione di pubblico il XVIII Festival di Musica Classica della Locride – Calabria in Opera, che nel corso del 2024 e del 2025 ha animato la Locride con un ricco calendario di concerti, spettacoli teatrali e iniziative culturali, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti del territorio. Il festival, cofinanziato dalla Regione Calabria e realizzato con il patrocinio dei Comuni coinvolti, ha proposto oltre trenta eventi ospitati in luoghi simbolo come il Teatro Palazzo della Cultura di Locri, il Giardino Senocrito, il Teatro Greco-Romano, il lungomare e i centri storici della Locride. Una programmazione diffusa che ha valorizzato il patrimonio culturale e paesaggistico locale, attirando pubblico da tutta la Calabria.

Musica classica e contemporanea, teatro civile e poetico, spettacoli per famiglie e bambini, tradizioni popolari e nuove forme di sperimentazione artistica hanno caratterizzato il festival, offrendo un’offerta culturale ampia e accessibile. Grande attenzione è stata riservata anche alla valorizzazione dei giovani talenti calabresi, coinvolti attivamente nelle produzioni musicali e teatrali. Accanto alla qualità artistica, il festival ha posto al centro i temi della sostenibilità ambientale, dell’educazione e dell’inclusione sociale, con eventi dedicati al rapporto tra uomo e natura e con una gestione attenta delle risorse, orientata alla riduzione dell’impatto ambientale e alla promozione di buone pratiche organizzative.

Importante il sostegno delle istituzioni locali e il lavoro di rete tra enti, associazioni e operatori culturali, che ha contribuito alla riuscita della manifestazione e alla sua crescente visibilità mediatica. Il Festival di Musica Classica della Locride – Calabria in Opera si chiude lasciando un’eredità significativa per il territorio, rafforzando il ruolo della cultura come motore di crescita, partecipazione e identità condivisa.