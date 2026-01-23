Shock in un bar di Catania: blatte nella farina e alimenti in putrefazione, scatta la chiusura

Task force coordinata dalla Polizia nella zona di piazza Risorgimento: sequestrati 250 kg di prodotti scaduti tra muffa e sporcizia nei locali. Al titolare sanzioni per oltre 7.700 euro

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Blatte e insetti nella farina, 250 chilogrammi di prodotti per i dolci scaduti, locali con pareti rivestite di muffa e sporcizia di ogni tipo e persino alimenti in putrefazione. E’ quanto ha trovato la task force coordinata dalla polizia in un bar della zona di piazza Risorgimento a Catania che è stato chiuso. Il titolare è stato sanzionato anche per irregolarità amministrative per complessivi 7.770 euro. I controlli sono stati eseguiti da poliziotti della squadra Volanti e della divisione Anticrimine della Questura, da personale del corpo Forestale della Regione Siciliana de medici e tecnici del servizio Igiene pubblica e Spresal e del servizio veterinario dell’Asp e dalla polizia locale.

