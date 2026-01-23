Shock in un bar di Catania: blatte nella farina e alimenti in putrefazione, scatta la chiusura

Blatte e insetti nella farina, 250 chilogrammi di prodotti per i dolci scaduti, locali con pareti rivestite di muffa e sporcizia di ogni tipo e persino alimenti in putrefazione. E’ quanto ha trovato la task force coordinata dalla polizia in un bar della zona di piazza Risorgimento a Catania che è stato chiuso. Il titolare è stato sanzionato anche per irregolarità amministrative per complessivi 7.770 euro. I controlli sono stati eseguiti da poliziotti della squadra Volanti e della divisione Anticrimine della Questura, da personale del corpo Forestale della Regione Siciliana de medici e tecnici del servizio Igiene pubblica e Spresal e del servizio veterinario dell’Asp e dalla polizia locale.