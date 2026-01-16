Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: a Messina si è tenuta la cerimonia di premiazione degli studenti

Il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ha ospitato questa mattina la cerimonia di premiazione degli elaborati realizzati dagli studenti degli istituti di istruzione superiore “Salvatore Pugliatti” di Taormina, “Leonardo da Vinci” di Milazzo e “Verona Trento” di Messina, nell’ambito delle iniziative promosse dalla SRR Messina per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

Nel corso dell’evento sono stati premiati i lavori creativi dedicati al corretto conferimento dei RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, frutto di un percorso di sensibilizzazione che ha coinvolto studenti e docenti in tre giornate di incontri e attività formative svolte nel mese di novembre a Taormina, Milazzo e Messina. L’iniziativa, promossa dalla SRR – Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti, guidata dal presidente Salvatore Mondello, ha avuto l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza ambientale delle giovani generazioni e diffondere buone pratiche in tema di sostenibilità.

Durante la cerimonia sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti:

Premio Innovazione all’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento” di Messina;

Premio Impatto comunicativo all’Istituto di Istruzione Superiore “Salvatore Pugliatti” di Taormina;

Premio Creatività all’Istituto Tecnico Economico “Leonardo da Vinci” di Milazzo.

Il Sindaco della Città Metropolitana di Messina Federico Basile ha portato il suo saluto agli studenti dei tre istituti scolastici che hanno riempito il Salone delle Bandiere. Li ha ringraziati per il loro contributo alla diffusione del messaggio veicolato attraverso le iniziative della SRR augurandosi che il percorso intrapreso possa continuare.

A ricevere i premi, insieme ai ragazzi presenti oggi, sono stati il vicepreside del “Salvatore Pugliatti” di Taormina, Giancarlo Cannizzaro, il professore del “Leonardo Da Vinci” di Milazzo Antonio Patti e il dirigente scolastico del “Verona Trento di Messina, Luigi Genovese. L’incontro ha rappresentato un importante momento di valorizzazione dell’impegno dei giovani e di condivisione dei valori legati alla tutela dell’ambiente.

“Sono soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa – ha detto Mondello -e come SRR, insieme al Cda, rinnoviamo il nostro impegno nel promuovere percorsi di educazione ambientale nelle scuole. Sono convinto che il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni sia fondamentale per costruire una cultura della sostenibilità sempre più diffusa e consapevole sul territorio. Il mio grazie va a voi tutti ragazzi per il vostro impegno e il vostro entusiasmo. Vi coinvolgeremo in altre iniziative”.