Servizio Civile, Saracena tra i primi 100 comuni in Italia

Il Comune di Saracena, provincia di Cosenza, è fra i primi 100 in Italia per progetti relativi al Servizio Civile

Servizio Civile Universale

Su oltre settecento programmi di intervento approvati a livello nazionale, Saracena conquista un risultato di assoluto rilievo: 75esimo posto in graduatoria, con un punteggio di 91,3, e l’ammissione di tre progetti di Servizio Civile Universale che apriranno le porte a 38 giovani volontari. Un traguardo che certifica qualità progettuale, visione amministrativa e capacità di costruire opportunità concrete per le nuove generazioni.

Russo: “un anno di Servizio Civile è investimento su futuro comunità”

È quanto fa sapere il Sindaco Renzo Russo, esprimendo soddisfazione per la pubblicazione della graduatoria definitiva dei Programmi di intervento. In attesa del Decreto di finanziamento e del successivo bando nazionale, l’Amministrazione comunale invita fin da ora i giovani interessati ad attivarsi e informarsi. “Il Servizio Civile – dice il Primo Cittadino – non è solo un’esperienza formativa, ma un vero patto civico: un anno di servizio al territorio che restituisce competenze, consapevolezza e senso di appartenenza”.

Capofila di una rete territoriale tra Comuni

Unico comune del Pollino insieme a Civita, Frascineto e San Basile e il primo della provincia di Cosenza, Saracena è capofila del Programma di intervento. Una scelta che rafforza il ruolo istituzionale dell’Amministrazione comunale come punto di riferimento progettuale e organizzativo, capace di fare rete e di guidare processi complessi a beneficio dell’intero comprensorio.

Tre progetti, un’unica visione: ambiente, cultura, comunità

Un anno per la comunità, un futuro di opportunità. È, questo, il claim scelto per accompagnare i tre progetti ammessi che declinano una visione coerente e integrata di sviluppo locale. Il progetto Demetra è dedicato alla protezione civile e alla tutela ambientale, rafforzando la resilienza dei territori. Katundi Jone – Il nostro Paese punta sulla promozione del museo, delle tradizioni e dell’identità culturale, valorizzando la memoria come risorsa viva. Mentre Pollino Ambiente e Benessere lavora sulla promozione del territorio e della qualità della vita, inserendosi nel Programma di intervento dal titolo Pollino: ambiente, resilienza e sostenibilità.

38 volontari, quattro Comuni, un’esperienza condivisa

I volontari complessivamente richiesti sono 38, distribuiti tra Saracena e i Comuni partner: Civita, Frascineto e San Basile. Un numero significativo che consentirà di attivare presìdi civici diffusi, rafforzare servizi, animare luoghi e generare impatto sociale reale. Un’esperienza che coniuga formazione, lavoro sul campo e crescita personale.

Qualità progettuale che si conferma

I progetti sono stati redatti dal project manager Luigino Paladino, che da anni cura la progettazione per il Comune di Saracena, ottenendo punteggi sempre elevati e riconoscimenti a livello nazionale. Questo risultato – conclude Russo – premia la serietà del lavoro svolto e conferma che investire in competenze e progettazione è la strada giusta per offrire ai giovani opportunità vere, radicate nei bisogni e nelle potenzialità del territorio“.

Leggi altri articoli di Cosenza