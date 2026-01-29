Servizio Civile, Saracena tra i primi 100 comuni in Italia

Su oltre settecento programmi di intervento approvati a livello nazionale, Saracena conquista un risultato di assoluto rilievo: 75esimo posto in graduatoria, con un punteggio di 91,3, e l’ammissione di tre progetti di Servizio Civile Universale che apriranno le porte a 38 giovani volontari. Un traguardo che certifica qualità progettuale, visione amministrativa e capacità di costruire opportunità concrete per le nuove generazioni.

Russo: “un anno di Servizio Civile è investimento su futuro comunità”

È quanto fa sapere il Sindaco Renzo Russo, esprimendo soddisfazione per la pubblicazione della graduatoria definitiva dei Programmi di intervento. In attesa del Decreto di finanziamento e del successivo bando nazionale, l’Amministrazione comunale invita fin da ora i giovani interessati ad attivarsi e informarsi. “Il Servizio Civile – dice il Primo Cittadino – non è solo un’esperienza formativa, ma un vero patto civico: un anno di servizio al territorio che restituisce competenze, consapevolezza e senso di appartenenza”.

Capofila di una rete territoriale tra Comuni

Unico comune del Pollino insieme a Civita, Frascineto e San Basile e il primo della provincia di Cosenza, Saracena è capofila del Programma di intervento. Una scelta che rafforza il ruolo istituzionale dell’Amministrazione comunale come punto di riferimento progettuale e organizzativo, capace di fare rete e di guidare processi complessi a beneficio dell’intero comprensorio.

Tre progetti, un’unica visione: ambiente, cultura, comunità

Un anno per la comunità, un futuro di opportunità. È, questo, il claim scelto per accompagnare i tre progetti ammessi che declinano una visione coerente e integrata di sviluppo locale. Il progetto Demetra è dedicato alla protezione civile e alla tutela ambientale, rafforzando la resilienza dei territori. Katundi Jone – Il nostro Paese punta sulla promozione del museo, delle tradizioni e dell’identità culturale, valorizzando la memoria come risorsa viva. Mentre Pollino Ambiente e Benessere lavora sulla promozione del territorio e della qualità della vita, inserendosi nel Programma di intervento dal titolo Pollino: ambiente, resilienza e sostenibilità.

38 volontari, quattro Comuni, un’esperienza condivisa

I volontari complessivamente richiesti sono 38, distribuiti tra Saracena e i Comuni partner: Civita, Frascineto e San Basile. Un numero significativo che consentirà di attivare presìdi civici diffusi, rafforzare servizi, animare luoghi e generare impatto sociale reale. Un’esperienza che coniuga formazione, lavoro sul campo e crescita personale.

Qualità progettuale che si conferma

“I progetti sono stati redatti dal project manager Luigino Paladino, che da anni cura la progettazione per il Comune di Saracena, ottenendo punteggi sempre elevati e riconoscimenti a livello nazionale. Questo risultato – conclude Russo – premia la serietà del lavoro svolto e conferma che investire in competenze e progettazione è la strada giusta per offrire ai giovani opportunità vere, radicate nei bisogni e nelle potenzialità del territorio“.