Serie D, Vibonese molto attiva sul mercato prima della sfida alla Reggina: sono diverse le operazioni ufficiali

A qualche giorno dalla sfida del Granillo contro la Reggina, e con il cambio di allenatore ufficializzato (via Esposito, dentro Capodicasa), la Vibonese si sta rivelando molto attiva sul calciomercato. Diverse le operazioni ufficializzate, sia in entrata che in uscita, nelle ultime ore: ieri ha rescisso Rosario Bucolo, oggi Francesco Dicorato. In entrata, invece, ufficializzati il difensore Christian Sportolaro e il centrocampista Alessio Marrale. L’ultimo arrivato invece è Angelo Azzara dall’ACR Messina.

Le ufficialità in entrata

Queste le note ufficiali del club sui movimenti in entrata:

“U.S. Vibonese Calcio è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive di due giovani talenti: il difensore Christian Sportolaro e il centrocampista Alessio Marrale. Christian Sportolaro – Nato il 10 giugno 2006, il terzino sinistro arriva dal Gubbio dove ha militato nella formazione Primavera collezionando anche convocazioni in prima squadra. Alto 184 cm, Sportolaro è un esterno moderno e completo, dotato di buona tecnica, spinta offensiva e capacità di leggere le situazioni difensive. Alessio Marrale – Nato a Genova l’11 aprile 2005, il playmaker genovese vanta una formazione di prestigio tra Sampdoria e SPAL, dove ha militato per sei stagioni laureandosi campione d’Italia Under 18 (2022/23) e raggiungendo la Nazionale Under 17. Dopo le esperienze in Serie D con Recanatese e Sora, approda in rossoblù per arricchire il centrocampo con qualità, visione e capacità di dettare i tempi di gioco. Due profili giovani e di grande prospettiva che rappresentano investimenti importanti per il presente e il futuro della Vibonese”.

“U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Angelo Azzara. L’attaccante palermitano, classe 1996, arriva dal Messina dove nella prima parte di stagione ha collezionato 13 presenze in Serie D, rendendosi protagonista con una doppietta decisiva contro la Sancataldese che regalò ai giallorossi la prima vittoria stagionale. Azzara vanta un lungo percorso nelle categorie dilettantistiche siciliane, avendo vestito le maglie di numerose formazioni tra Eccellenza e Serie D: Campofranco, Alcamo, Geraci, Ragusa, Favara, Sancataldese, Marineo, Nissa, Aspra, Modica, Matese e Atletico Catania. L’esperienza maturata in diverse piazze e la sua capacità realizzativa rappresentano un rinforzo importante per il reparto offensivo rossoblù”.