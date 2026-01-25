Il Messina riesce a vincere la prima partita del 2026 in Serie D grazie alla vittoria per 2-1 contro l’Acireale. Il goal decisivo l’ha segnato Roseti, che torna a segnare gol pesanti. Con questo punteggio, la squadra dello Stretto lascia per la prima volta la penultima posizione. Oggi sarebbe ai playout per evitare la retrocessione. In alto tutte le immagini dallo stadio “Franco Scoglio” di Messina.
Serie D, tutte le FOTO di Acr Messina – Acireale
