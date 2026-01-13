Serie D, “salta” un’altra panchina dopo quella della Vibonese: nuovo addio

“Salta” una nuova panchina in Serie D dopo l’addio di ieri di Esposito con la Vibonese (risoluzione). “L’ASD Castrumfavara – si legge in una nota – comunica che Nicolò Terranova non è più l’allenatore della squadra. La scelta è stata presa, in maniera consensuale, con il tecnico alla luce dei risultati negativi dell’ultimo periodo, per dare alla squadra e all’ambiente nuovi stimoli per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale che è la permanenza in Serie D”.

“Temporaneamente la squadra è affidata all’ allenatore in seconda Francesco Fanara, che guiderà l’allenamento in programma alle 15.00 al “Bruccoleri”. A Nicolò Terranova la società gialloblu esprime il più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostra durante la sua permanenza a Favara”.