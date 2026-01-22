Serie D, Messina-Acireale senza tifosi ospiti

Messina-Acireale di domenica alle ore 15 si giocherà senza tifosi ospiti. Lo ha deciso la Prefettura di Messina. “In riferimento all’incontro di calcio ACR Messina – ASD Città di Acireale, valido per il Campionato Serie D Girone I, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 presso lo Stadio “Franco Scoglio” di Messina, si comunica che la Prefettura di Messina ha trasmesso il provvedimento Prot. n.6825/2026/Area I del 22.01.2026” si legge in una nota.

“Il provvedimento dispone le seguenti misure organizzative di rigore:

Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Catania

Preventiva identificazione degli acquirenti dei tagliandi

Chiusura del settore ospiti

“Tali disposizioni sono state adottate a seguito delle valutazioni del Comitato Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, tenuto conto della rivalità storica tra le due tifoserie e degli episodi di tensione verificatisi in passato. Invitiamo tutti i tifosi al massimo rispetto delle disposizioni e a vivere la partita nel segno della sportività”.