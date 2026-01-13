Serie D, la Vibonese ha scelto il nuovo allenatore

“U.S. Vibonese Calcio è lieta di annunciare l’arrivo di Antonello Capodicasa alla guida tecnica della prima squadra. Classe 1963, Capodicasa porta con sé un bagaglio di esperienza trentennale maturato tra prime squadre e settori giovanili. Dopo oltre dieci anni nel settore giovanile del Palermo, ha guidato diverse realtà del calcio siciliano tra cui Favara, Orlandina, Akragas, Nissa, Licata e Alcamo, conquistando due promozioni dirette in Serie D e la vittoria della Coppa Italia Nazionale Dilettanti”. Così in una nota i rossoblu annunciano il nuovo allenatore, dopo la separazione delle strade con Esposito.

“Nella stagione 2023/24 ha allenato la Primavera della Gelbison, mentre nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di Roberto Boscaglia sulle panchine di Ancona e Latina in Serie C, accumulando preziosa esperienza nei professionisti. Ad inizio di questa stagione la firma per la Primavera del Trapani. Ad affiancare Mister Capodicasa, in qualità di match analyst, sarà Ivan Cosimini, reduce dall’esperienza alla Messana in Eccellenza. La presentazione ufficiale di Mister Capodicasa e Cosimini alla stampa e ai tifosi si terrà sabato alle ore 12:00 allo stadio “Luigi Razza” al termine dell’allenamento di rifinitura in vista della trasferta di Reggio Calabria”.