Serie D, la Castrumfavara ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di un ritorno

“L’ASD Castrumfavara comunica di aver riaffidato la guida tecnica della squadra a Pietro Infantino, già allenatore della squadra nella stagione 2024/2025 e quest’ anno fino alla quinta giornata d’andata. Con Infantino ritorna anche il suo vice Dario Di Dio. Pomeriggio alle 14.30 il tecnico incontrerà la squadra e subito dopo guiderà la seduta d’allenamento. A seguire alle 17.30 la dirigenza ed il nuovo allenatore incontreranno i giornalisti presso la sala stampa “D’Oro” dello stadio “Bruccoleri”. Dopo l’esonero di Terranova, “nuovo-vecchio” allenatore per la Castrumfavara. Ritorna Infantino.