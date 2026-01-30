Serie D, i tifosi del Messina potranno andare a Paternò? La decisione ufficiale

“In riferimento all’incontro Paternò – ACR Messina, valido per il Campionato di Serie D – Girone I, in programma domenica 1 febbraio, si comunica che, su disposizione delle Autorità competenti, è stato stabilito quanto segue: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Messina; divieto di trasferta per i tifosi dell’ACR Messina. Le misure adottate rientrano nelle valutazioni delle Autorità preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La società invita tutti i sostenitori al massimo rispetto delle disposizioni emanate e a seguire l’incontro attraverso i canali ufficiali”.

Così, in una nota stampa, l’ACR Messina informa i propri tifosi circa le decisioni delle Autorità competenti relativamente al match in casa del Paternò di domenica. I sostenitori biancoscudati non potranno essere presenti nel settore ospiti dell’impianto catanese.