Serie D, Fabrizio Maglia torna alla Vigor Lamezia: è il nuovo DS

“La Vigor Lamezia comunica di aver affidato a Fabrizio Maglia il ruolo di direttore sportivo. Per Maglia, che ha legato il suo nome anche a piazze come Capo Vaticano, Sambiase, Francavilla Fontana, Cosenza, Castiglione di Sicilia, Casale e Rende si tratta di un gradito ritorno nella famiglia biancoverde all’interno della quale è stato per due diverse esperienze e con la quale ha centrato i più importanti traguardi professionali”. Così in una nota la Vigor Lamezia comunica il ritorno di Fabrizio Maglia, che sarà direttore sportivo.

“Nella seconda avventura alla Vigor, dal 2009 al 2015, ha ottenuto assieme alla società la promozione in Seconda Divisione vincendo i play-off di Serie D nel torneo 2009-2010 e conquistato la Lega Pro unica nel 2013-2014. In mezzo (2011-2012) anche la stagione record con gli 80 punti conquistati. Nella prima parte di questa stagione ha ricoperto l’incarico di consulente di mercato al Capo Vaticano, società alla quale va il più sentito ringraziamento da parte della Vigor Lamezia e dello stesso Maglia per la celere riuscita dell’operazione. Il nuovo direttore sportivo biancoverde sarà ufficialmente presentato nei prossimi giorni a stampa e tifosi” si legge ancora.