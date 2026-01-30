Serie D, cambia il weekend del turno di riposo: spostata la data

La Serie D, com’è noto e come accade ogni anno, riposerà per un weekend a marzo, in concomitanza della Viareggio Cup. Il fine settimana di riposo, però, è cambiato: non è più il 15 marzo, ma l’8. A comunicarlo, con una nota ufficiale, la stessa LND. “A seguito della ufficializzazione delle date di svolgimento della ‘Viareggio Cup 2026’ (9 -23 marzo 2026) a cui parteciperà la Rappresentativa Serie D”, si dispone “la modifica del calendario delle gare del Campionato Nazionale Serie D, per la corrente stagione sportiva, così come di seguito specificato: il 15 marzo 2026 (data prevista in calendario come riposo) è invece programmata la decima giornata di ritorno, originariamente prevista per l’8 marzo 2026; l’8 marzo 2026 (data prevista la decima giornata di ritorno) è infine programmato il turno di riposo. A partire dalle gare del 22 marzo 2026 con inizio ore 14,30, il calendario rimane invariato”.