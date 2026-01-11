Serie C: sconfitta per il Siracusa, il Monopoli vince di misura | CLASSIFICA

Sconfitta di misura per il Siracusa a Monopoli nella ventunesima giornata del Girone C di Serie C. I siciliani non sfigurano e sicuramente lotteranno sino alla fine per la salvezza. Il goal vittoria per i pugliesi arriva al 66′ con Battocchio con un tiro che finisce all’incrocio, imparabile per il portiere ospite. Da evidenziare che, al 34′ del primo tempo, l’arbitro annulla un goal ai padroni di casa: Tirelli era entrato in area prima della battuta del calcio di rigore che il Monopoli aveva sbagliato.
Risultati 21ª Giornata Serie C
Venerdì 9 gennaio
Ore 20.30
Audace Cerignola-Potenza 4-0
Sabato 10 gennaio
Ore 14.30
Latina-Trapani 2-1
Ore 17.30
Crotone-Altamura 0-1
Sorrento-Foggia 2-1
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30
Casarano-Atalanta U23 0-1
Ore 14.30
Catania-Cavese 2-0
Monopoli-Siracusa 1-0
Ore 17.30
Casertana-Benevento
Lunedì 12 gennaio
Ore 20.30
Giugliano-Picerno
Salernitana-Cosenza
Classifica Serie C Girone C
- Catania 45
- Benevento 44*
- Salernitana 38*
- Casertana 38*
- Cosenza 36*
- Monopoli 33
- Crotone 28
- Casarano 28
- Potenza 26
- Audace Cerignola 25
- Atalanta U23 25
- Sorrento 24
- Altamura 23
- Latina 22
- Cavese 21
- Siracusa 21
- Trapani 19 (-15)
- Foggia 19
- Giugliano 16*
- Picerno 15*
* Una partita in meno
Calendario 22ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 16 gennaio
Ore 20:30
Cavese-Altamura
Sabato 17 gennaio
Ore 14:30
Benevento-Casarano
Domenica 18 gennaio
12:30
Atalanta U23-Salernitana
Ore 14:30
Potenza-Casertana
Siracusa-Audace Cerignola
Trapani-Sorrento
Ore 17:30
Picerno-Latina
Ore 20:30
Foggia-Giugliano
Monopoli-Catania
Lunedì 19 gennaio
Ore 20:30
Cosenza-Crotone