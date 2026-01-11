Serie C: sconfitta per il Siracusa, il Monopoli vince di misura | CLASSIFICA

Sconfitta di misura per il Siracusa a Monopoli nella ventunesima giornata del Girone C di Serie C. I siciliani non sfigurano e sicuramente lotteranno sino alla fine per la salvezza. Il goal vittoria per i pugliesi arriva al 66′ con Battocchio con un tiro che finisce all’incrocio, imparabile per il portiere ospite. Da evidenziare che, al 34′ del primo tempo, l’arbitro annulla un goal ai padroni di casa: Tirelli era entrato in area prima della battuta del calcio di rigore che il Monopoli aveva sbagliato.

Risultati 21ª Giornata Serie C

Venerdì 9 gennaio

Ore 20.30

Audace Cerignola-Potenza 4-0

Sabato 10 gennaio

Ore 14.30

Latina-Trapani 2-1

Ore 17.30

Crotone-Altamura 0-1

Sorrento-Foggia 2-1

Domenica 11 gennaio

Ore 12.30

Casarano-Atalanta U23 0-1

Ore 14.30

Catania-Cavese 2-0

Monopoli-Siracusa 1-0

Ore 17.30

Casertana-Benevento

Lunedì 12 gennaio

Ore 20.30

Giugliano-Picerno

Salernitana-Cosenza

Classifica Serie C Girone C

Catania 45 Benevento 44* Salernitana 38* Casertana 38* Cosenza 36* Monopoli 33 Crotone 28 Casarano 28 Potenza 26 Audace Cerignola 25 Atalanta U23 25 Sorrento 24 Altamura 23 Latina 22 Cavese 21 Siracusa 21 Trapani 19 (-15) Foggia 19 Giugliano 16* Picerno 15*

* Una partita in meno

Calendario 22ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:30

Cavese-Altamura

Sabato 17 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Casarano

Domenica 18 gennaio

12:30

Atalanta U23-Salernitana

Ore 14:30

Potenza-Casertana

Siracusa-Audace Cerignola

Trapani-Sorrento

Ore 17:30

Picerno-Latina

Ore 20:30

Foggia-Giugliano

Monopoli-Catania

Lunedì 19 gennaio

Ore 20:30

Cosenza-Crotone