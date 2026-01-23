Serie C Volley, Rossano-Paola: la presentazione del match

Serie C Femminile, quinta di ritorno: gialloblù in emergenza contro una Paola ambiziosa e in piena corsa Playoff

Pallavolo Rossano femminile

Impegno tra i più delicati e affascinanti della stagione per la Pallavolo Rossano ASD, attesa domani per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Femminile. Al Palazzetto dello Sport di Viale Sant’Angelo, le gialloblù di Luigi Zangaro ospitano la New Hospital Pallavolo Paola, formazione solida, ambiziosa e attualmente quinta forza del girone, pienamente in corsa per un posto nei playoff.

Una gara che si preannuncia intensa, combattuta e tutt’altro che scontata, soprattutto alla luce delle condizioni fisiche con cui la squadra bizantina arriva all’appuntamento. La Pallavolo Rossano resta l’autentica corazzata del torneo, imbattuta con 14 vittorie su 14 e 42 punti in classifica, ma dovrà fare ancora una volta i conti con un’infermeria che fatica a svuotarsi.

La New Hospital Paola, guidata in panchina da Francesco Antonio Calabrò, è una squadra profondamente rinnovata, ringiovanita ma arricchita da innesti di assoluto spessore. Su tutte spicca la palleggiatrice Inna Kolomiiets, vero e proprio faro tecnico ed emotivo della formazione tirrenica. Un profilo internazionale di grande esperienza, capace di elevare il rendimento dell’intero roster grazie a un palmarès che parla da solo: campionessa d’Ucraina, finalista di coppa nazionale, protagonista in ambito europeo e reduce da una stagione di alto livello con l’Aurora Brindisi.

Attorno a lei, Paola ha costruito un gruppo competitivo con le centrali Giulia Fiorito e Miriam Mannarino, le schiacciatrici Lorenza De Bonis, Sara Stancato e Mariaelena Gianni, l’opposta Francesca Raschellà e il libero Isabella Tramonti, senza dimenticare i nuovi innesti Storino, Cittadino, Sacco, Fucetola, Di Blasi e Cataldo, tutte pronte a dare profondità e ritmo alla rotazione.

Nel match d’andata, Rossano si è imposta con un perentorio 3-0, ma da allora lo scenario è cambiato radicalmente. Le gialloblù oggi sono più consapevoli della propria forza, ma anche più provate fisicamente. Fabiola De Araujo sarà sicuramente assente dopo il serio infortunio rimediato a Catanzaro, mentre restano in dubbio fino all’ultimo Margo Dziunyk e la capitana Martina Domanico, entrambe comunque orientate a stringere i denti e scendere in campo.

La cabina di regia toccherà ancora a Veronica Risuleo, con Valeria Diaco nel ruolo di opposta. Al centro dovrebbero agire Dziunyk e Sara Genova, in banda accanto a Valentina Martilotti si spera di avere il rientro sin dal primo minuto di Martina Domanico. I liberi saranno Michela Falcone in difesa e Morena Scorpaniti in ricezione.

In condizioni normali i favori del pronostico penderebbero chiaramente dalla parte della capolista, ma questa partita si giocherà anche – e soprattutto – sulle tribune. L’apporto del pubblico rossanese, numeroso e appassionato, potrà fare la differenza in un match che promette agonismo, spettacolo ed emozioni forti.

L’appuntamento è di quelli da cerchiare in rosso: domani alle ore 17.30, al Palazzetto dello Sport di Viale Sant’Angelo, va in scena una sfida che può dire molto sul prosieguo della stagione.
Imperdonabile non esserci.

