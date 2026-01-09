Serie C, NOVA Basket ufficializza Musikic

La NOVA Basket comunica di aver aggiunto Ognjen Musikić, esterno classe 2005, nato in Montenegro il 18 Febbraio, alto 196 cm per 90 kg, al roster della stagione in corso. Musikić, che ha già esordito nella sfida esterna contro la Dierre Reggio Calabria, vestirà la maglia numero 28.

Arrivato in Italia nel 2021, Musikić inizia il suo percorso cestistico “italiano” a Piazza Armerina, dove ha disputato due stagioni con cui ha conquistato due promozioni in Serie C GOLD e Serie B, maturando importanti esperienze anche a livello giovanile. Nel corso della stagione 2021/22 con Siaz Piazza Armerina totalizza 101 punti in Serie C Silver, mentre nella stagione 2022/23 contribuisce alla causa piazzese in C Gold con 72 punti totali, affiancando l’attività senior a quella Under 19 Regionale. Nel 2023/24 si trasferisce alla Pallacanestro Vado, disputando il campionato di Serie C (62 punti) e il torneo Under 19 Eccellenza Nazionale, nel quale conferma un percorso di crescita costante sia tecnica che fisica.

Nella scorsa stagione, la 2024/25, ha vestito la maglia della SB Basket School Gela nel campionato di Serie C, realizzando 196 punti in 28 presenze, con una media di 7.0 punti a gara e un massimo stagionale di 17 punti, dimostrando affidabilità, duttilità e continuità di rendimento.

“Ognjen rappresenta un innesto importante – affermano in accordo coach Pizzuto e coach Gentile – sia per l’economia della squadra, in grado di allargare le rotazioni, che per aumentare la qualità e l’intensità del lavoro quotidiano in allenamento e fornire soluzioni utili anche in gara. Siamo contenti di aver aggiunto un ragazzo per bene, che crede nell’impegno quotidiano, siamo convinti ci darà tante soddisfazioni. Musikic – concludono Pizzuto e Gentile – è una pedina importante che darà una mano a tutti i ragazzi del nostro roster“.