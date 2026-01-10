Serie C, NOVA Basket fa 101 punti! Travolta Castanea

Un parziale di 18-0 a metà terzo quarto permette alla NOVA Basket di battere un’arcigna Castanea 101-73, al termine di una partita dal risultato forse troppo pesante per gli ospiti. La squadra di coach Claudio Pizzuto e coach Giovanni Gentile inizia bene toccando anche il +13, si fa impattare a quota 45 al rientro dalla pausa lunga, poi firma un break di 36-11 che permette ai padroni di casa di trovare la vittoria e rimanere al secondo posto in classifica. Sono 22 i punti di Bittar, 19 per Golino, 15 per un super Akele, attore-protagonista decisivo del break NOVA e con un +32 di plus/minus alla fine che parla da solo.

La NOVA Basket parte forte, spinta dalla tripla iniziale di El Showehy e dai liberi di Bittar e Akele che valgono il primo 7-0. Castanea prova a rientrare con Husam, ma i padroni di casa mantengono il controllo del ritmo, trovando buone soluzioni in transizione con Carlo Stella e Golino. Nonostante qualche risposta ospite, il primo quarto si chiude sul 19-10. Nel secondo periodo la NOVA allunga fino al 30-13, grazie all’intensità difensiva e alle giocate di Golino e Miletic. Castanea però non molla: Barbera trova continuità dall’arco e, insieme a Durakovic e Bellomo, guida la rimonta che riporta gli ospiti fino al 40-34 dell’intervallo lungo, riaprendo la partita.

Al rientro dagli spogliatoi Castanea completa l’aggancio sul 45-45, ma è qui che arriva la svolta decisiva del match, perchè è in questo momento che la NOVA cambia marcia. La difesa sale di colpi, Akele diventa il vero fattore del match e i padroni di casa piazzano il break che indirizza definitivamente la gara. Rubate, contropiedi e grande aggressività su entrambi i lati del campo producono un parziale pesantissimo, con Bittar dominante nel pitturato e Golino preciso dalla lunetta.

La NOVA prende il largo, toccando il +18, e chiude il terzo quarto sul 66-48, ribaltando completamente l’equilibrio visto pochi minuti prima. Nell’ultima frazione la NOVA gestisce e continua a colpire con continuità, trovando punti da più protagonisti e allungando progressivamente il divario. Senbergs, Golino, Miletic e Bittar consolidano il vantaggio, che cresce fino al definitivo 101-73, un punteggio forse troppo severo per Castanea, ma che certifica la grande prova di forza dei padroni di casa.

NOVA Basket – Castanea Basket 101-73 (19-10; 40-34; 66-48)

NOVA Basket: El Showehy 3, Akele 15, Gentile, Bittar 22, Senbergs 7, Paez 6, Bosco 1, Carlo Stella 8, Golino 19, Miletic 13, Llaneza, Musikic 7. Coach: Pizzuto-Gentile

Castanea Basket: Bellomo 11, Barbera 16, Husam 3, Sabbatini 7, Durakovic 11, Giannullo 12, Meskhi 6, Romanò 4, Fontana ne, Cordaro 3. Coach: Frisenda.