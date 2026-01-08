Serie C, notte fonda anche per il Trapani Calcio: arriva un’altra penalizzazione pesantissima! Come cambia la classifica

Il Tribunale Federale Nazionale ha imposto i 7 punti al Trapani a seguito del deferimento dello scorso 6 novembre, per violazioni amministrative

Non è un fulmine a ciel sereno, considerando le notizie degli ultimi tempi, ma sempre di stangata si tratta. La situazione in casa Trapani si complica sempre di più: dopo la sconfitta a tavolino degli Skark di basket di domenica, per la squadra di calcio arrivano altri 7 punti di penalizzazione, che si sommano agli 8 già presenti. Il totale ora fa 15. Ed è veramente pesante. Il Tribunale Federale Nazionale ha imposto i 7 punti a seguito del deferimento dello scorso 6 novembre, per violazioni amministrative.

Così si legge nella nota della FIGC: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”.

Classifica Serie C

A seguito di questa decisione, il Trapani scivola giù a quota 19, in piena zona salvezza. Questa la nuova classifica:

  1. Benevento 44
  2. Catania 42
  3. Salernitana 38
  4. Casertana 38
  5. Cosenza 36
  6. Monopoli 30
  7. Crotone 28
  8. Casarano 28
  9. Potenza 26
  10. Audace Cerignola 25
  11. Atalanta U23 22
  12. Cavese 21
  13. Sorrento 21
  14. Siracusa 21
  15. Altamura 20
  16. Trapani 19 (-15)
  17. Latina 19
  18. Foggia 19
  19. Giugliano 16
  20. Picerno 15
