Serie C, notte fonda anche per il Trapani Calcio: arriva un’altra penalizzazione pesantissima! Come cambia la classifica

Non è un fulmine a ciel sereno, considerando le notizie degli ultimi tempi, ma sempre di stangata si tratta. La situazione in casa Trapani si complica sempre di più: dopo la sconfitta a tavolino degli Skark di basket di domenica, per la squadra di calcio arrivano altri 7 punti di penalizzazione, che si sommano agli 8 già presenti. Il totale ora fa 15. Ed è veramente pesante. Il Tribunale Federale Nazionale ha imposto i 7 punti a seguito del deferimento dello scorso 6 novembre, per violazioni amministrative.

Così si legge nella nota della FIGC: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”.

Classifica Serie C

A seguito di questa decisione, il Trapani scivola giù a quota 19, in piena zona salvezza. Questa la nuova classifica: