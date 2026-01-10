Serie C: l’Altamura sbanca Crotone, brutta sconfitta per i calabresi | CLASSIFICA

Brutto sconfitta per il Crotone nella ventunesima giornata (seconda di ritorno) del Girone C di Serie C. Gli squali, allo stadio Ezio, nella prima sfida in casa del 2026, perdono per 0-1 contro un Altamura corsaro grazie al goal di Peschetola al 77′. Il Crotone rimane, al momento, al settimo posto grazie a 8 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, segno di un cammino con vari intoppi. Il Team Altamura, invece, si ritrova al a 2 punti dalla zona play off, dopo 6 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. La squadra di Longo deve cercare di essere più incisiva sotto porta e magari la campagna acquisti, al netto delle difficoltà, può portare qualche giocatore di qualità.

Tabellino

Crotone: Merelli D., Cocetta N. (dal 19′ st Andreoni C.), Di Pasquale D., Cargnelutti R., Groppelli F. (dal 39′ st Calvano S.), Gallo A. (dal 39′ st Bruno K.), Vinicius, Zunno M., Gomez G., Maggio M. (dal 27′ st Energe A.), Perlingieri M. (dal 19′ st Marazzotti F.). A disposizione: Andreoni C., Bruno K., Calvano S., Energe A., Guerra W., Leo D., Marazzotti F., Pio Martino A., Piovanello E., Sala A., Stronati R., Vrenna M.

Altamura: Alastra F., Zazza M., Silletti E., Poli F. (dal 1′ st Fasanelli G.), Mogentale T., Nazzaro M., Crimi M. (dal 14′ st Grande M.), Grande M., Lepore F., Curcio A., Rosafio M.. A disposizione: Dimola R., Doumbia C. B., Falasca M., Fraccalvieri M., Mbaye I., Ortisi P., Peschetola L., Spina A., Suazo D., Viola A.

Risultati 21ª Giornata Serie C

Venerdì 9 gennaio

Ore 20.30

Audace Cerignola-Potenza 4-0

Sabato 10 gennaio

Ore 14.30

Latina-Trapani 2-1

Ore 17.30

Crotone-Altamura 0-1

Sorrento-Foggia 2-1

Domenica 11 gennaio

Ore 12.30

Casarano-Atalanta U23

Ore 14.30

Catania-Cavese

Monopoli-Siracusa

Ore 17.30

Casertana-Benevento

Lunedì 12 gennaio

Ore 20.30

Giugliano-Picerno

Salernitana-Cosenza

Classifica Serie C Girone C

Benevento 44 Catania 42 Salernitana 38 Casertana 38 Cosenza 36 Monopoli 30 Crotone 28* Casarano 28 Potenza 26* Audace Cerignola 25* Sorrento 24* Altamura 23* Latina 22* Atalanta U23 22 Cavese 21 Siracusa 21 Trapani 19 (-15)* Foggia 19* Giugliano 16 Picerno 15

* Una partita in più

Calendario 22ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:30

Cavese-Altamura

Sabato 17 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Casarano

Domenica 18 gennaio

12:30

Atalanta U23-Salernitana

Ore 14:30

Potenza-Casertana

Siracusa-Audace Cerignola

Trapani-Sorrento

Ore 17:30

Picerno-Latina

Ore 20:30

Foggia-Giugliano

Monopoli-Catania

Lunedì 19 gennaio

Ore 20:30

Cosenza-Crotone