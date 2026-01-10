Serie C: l’Altamura sbanca Crotone, brutta sconfitta per i calabresi | CLASSIFICA

Brutto sconfitta per il Crotone nella ventunesima giornata (seconda di ritorno) del Girone C di Serie C. Gli squali, allo stadio Ezio, nella prima sfida in casa del 2026, perdono per 0-1 contro un Altamura corsaro grazie al goal di Peschetola al 77′. Il Crotone rimane, al momento, al settimo posto grazie a 8 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, segno di un cammino con vari intoppi. Il Team Altamura, invece, si ritrova al a 2 punti dalla zona play off, dopo 6 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. La squadra di Longo deve cercare di essere più incisiva sotto porta e magari la campagna acquisti, al netto delle difficoltà, può portare qualche giocatore di qualità.
Tabellino
Crotone: Merelli D., Cocetta N. (dal 19′ st Andreoni C.), Di Pasquale D., Cargnelutti R., Groppelli F. (dal 39′ st Calvano S.), Gallo A. (dal 39′ st Bruno K.), Vinicius, Zunno M., Gomez G., Maggio M. (dal 27′ st Energe A.), Perlingieri M. (dal 19′ st Marazzotti F.). A disposizione: Andreoni C., Bruno K., Calvano S., Energe A., Guerra W., Leo D., Marazzotti F., Pio Martino A., Piovanello E., Sala A., Stronati R., Vrenna M.
Altamura: Alastra F., Zazza M., Silletti E., Poli F. (dal 1′ st Fasanelli G.), Mogentale T., Nazzaro M., Crimi M. (dal 14′ st Grande M.), Grande M., Lepore F., Curcio A., Rosafio M.. A disposizione: Dimola R., Doumbia C. B., Falasca M., Fraccalvieri M., Mbaye I., Ortisi P., Peschetola L., Spina A., Suazo D., Viola A.
Risultati 21ª Giornata Serie C
Venerdì 9 gennaio
Ore 20.30
Audace Cerignola-Potenza 4-0
Sabato 10 gennaio
Ore 14.30
Latina-Trapani 2-1
Ore 17.30
Crotone-Altamura 0-1
Sorrento-Foggia 2-1
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30
Casarano-Atalanta U23
Ore 14.30
Catania-Cavese
Monopoli-Siracusa
Ore 17.30
Casertana-Benevento
Lunedì 12 gennaio
Ore 20.30
Giugliano-Picerno
Salernitana-Cosenza
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 44
- Catania 42
- Salernitana 38
- Casertana 38
- Cosenza 36
- Monopoli 30
- Crotone 28*
- Casarano 28
- Potenza 26*
- Audace Cerignola 25*
- Sorrento 24*
- Altamura 23*
- Latina 22*
- Atalanta U23 22
- Cavese 21
- Siracusa 21
- Trapani 19 (-15)*
- Foggia 19*
- Giugliano 16
- Picerno 15
* Una partita in più
Calendario 22ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 16 gennaio
Ore 20:30
Cavese-Altamura
Sabato 17 gennaio
Ore 14:30
Benevento-Casarano
Domenica 18 gennaio
12:30
Atalanta U23-Salernitana
Ore 14:30
Potenza-Casertana
Siracusa-Audace Cerignola
Trapani-Sorrento
Ore 17:30
Picerno-Latina
Ore 20:30
Foggia-Giugliano
Monopoli-Catania
Lunedì 19 gennaio
Ore 20:30
Cosenza-Crotone