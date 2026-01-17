Serie C, la NOVA espugna il PalaMilone di Milazzo: secondo posto matematico

La NOVA Basket espugna Milazzo 83-92 al termine di una partita condotta per 40’. La squadra di coach Pizzuto e coach Gentile porta a casa una vittoria pesantissima, che le regala il 2^ posto aritmetico al termine della Prima fase grazie proprio allo scontro diretto vinto – nuovamente – con gli Svincolati. Un successo ottenuto con una prestazione da squadra energica, attenta ed aggressiva: 21 i punti per Akele, 18 per Golino, 15 per Bittar e Musikic, 13 per capitan CarloStella.

L’avvio è tutto di marca NOVA: El Showehy, Carlo Stella e Akele firmano il primo strappo, mentre Golino e Bittar colpiscono con continuità anche dall’arco. Il primo quarto si chiude sul 22-29, con gli ospiti già in controllo. Nel secondo periodo la NOVA alza ulteriormente l’intensità: Akele domina su entrambi i lati del campo, Golino continua a colpire, Carlo Stella mette la firma con una tripla pesante.

Il parziale parla chiaro e all’intervallo lungo il tabellone recita 36-53, massimo vantaggio della gara. Gli Svincolati provano a rientrare nel terzo quarto sospinta da Aiello, ma la NOVA non perde lucidità: Musikic e Akele rispondono colpo su colpo, mantenendo il margine in doppia cifra (60-73 al 30’). Nell’ultimo periodo i padroni di casa tentano l’assalto finale, arrivando fino al -10, ma la NOVA è cinica: Bittar, Musikic e la tripla del capitano Carlo Stella chiudono definitivamente i conti, facendo esplodere la gioia biancoblù al suono della sirena finale.

Una vittoria pesantissima, ottenuta su uno dei campi più difficili del torneo, che certifica la crescita e la solidità del gruppo guidato da coach Claudio Pizzuto e coach Giovanni Gentile. La NOVA ha imposto fin dalle prime battute il proprio ritmo, mostrando energia, aggressività difensiva e grande qualità offensiva.

Svincolati Academy – NOVA Basket 83-92 (22-29; 36-53; 60-73)

Svincolati Academy: Colica 2, Amato, Aiello 25, Druzheliubov 8, Doria 2, Cardinali, Letizia 22, Aliprandi 6, Onwuta 7, Lado, Irienti 11, Maccarone. Coach: Marisi.

NOVA Basket: El Showehy 5, Akele 21, Gentile 3, Bittar 15, Senbergs, Paez ne, Carlo Stella 13, Golino 18, Miletic, Llaneza 2, Musikic 15, Girgensons ne. Coach: Pizzuto-Gentile