Serie C, la gioia del Siracusa dura solo 3 minuti: vantaggio a Benevento, ma poi i sanniti dilagano

Un gol dopo venti minuti, quello del clamoroso vantaggio, che però dura appena 180 secondi. Il Siracusa passa a Benevento, ma non può nulla contro la furia della capolista, che già a fine primo tempo la chiude sul 3-1. A nulla serve la rete di Pacciardi al 94′. Tutta questa è Benevento-Siracusa di questo pomeriggio. Di Di Paolo il vantaggio aretuseo, poi Tumminello, Maita e Simonetti la pareggiano e poi ribaltano per i campani. Finisce 3-2.

Risultati Serie C girone C, 23ª giornata

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30

Giugliano-Cavese 0-0

Sabato 24 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Siracusa 3-2

Latina-Foggia 2-0

Ore 17:30

Casarano-Picerno

Crotone-Potenza

Ore 12:30

Altamura-Atalanta U23

Ore 14:30

Casertana-Trapani

Catania-Cosenza

Sorrento-Salernitana

Ore 20:30

Audace Cerignola-Monopoli

Classifica Serie C Girone C

Benevento 51* Catania 48 Salernitana 42 Casertana 39 Cosenza 37 Monopoli 33 Audace Cerignola 31 Crotone 31 Potenza 29 Casarano 28 Altamura 26 Latina 26* Atalanta U23 25 Sorrento 24 Trapani 22 (-15) Cavese 22* Foggia 22* Siracusa 21* Picerno 19 Giugliano 17*

*1 partita in più

Prossimo turno Serie C Girone C, 24ª giornata

Sabato 31 gennaio

Ore 14.30

Cavese-Casarano

Sorrento-Catania

Domenica 1 febbraio

Ore 14.30

Atalanta U23-Benevento

Monopoli-Latina

Trapani-Altamura

Ore 17.30

Cosenza-Casertana

Picerno-Potenza

Siracusa-Crotone

Ore 20.30

Foggia-Audace Cerignola

Salernitana-Giugliano