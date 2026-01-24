Serie C, la gioia del Siracusa dura solo 3 minuti: vantaggio a Benevento, ma poi i sanniti dilagano

Un gol dopo venti minuti, quello del clamoroso vantaggio, che però dura appena 180 secondi. Il Siracusa passa a Benevento, ma non può nulla contro la furia della capolista, che già a fine primo tempo la chiude sul 3-1. A nulla serve la rete di Pacciardi al 94′. Tutta questa è Benevento-Siracusa di questo pomeriggio. Di Di Paolo il vantaggio aretuseo, poi Tumminello, Maita e Simonetti la pareggiano e poi ribaltano per i campani. Finisce 3-2.
Risultati Serie C girone C, 23ª giornata
Venerdì 23 gennaio
Ore 20:30
Giugliano-Cavese 0-0
Sabato 24 gennaio
Ore 14:30
Benevento-Siracusa 3-2
Latina-Foggia 2-0
Ore 17:30
Casarano-Picerno
Crotone-Potenza
Ore 12:30
Altamura-Atalanta U23
Ore 14:30
Casertana-Trapani
Catania-Cosenza
Sorrento-Salernitana
Ore 20:30
Audace Cerignola-Monopoli
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 51*
- Catania 48
- Salernitana 42
- Casertana 39
- Cosenza 37
- Monopoli 33
- Audace Cerignola 31
- Crotone 31
- Potenza 29
- Casarano 28
- Altamura 26
- Latina 26*
- Atalanta U23 25
- Sorrento 24
- Trapani 22 (-15)
- Cavese 22*
- Foggia 22*
- Siracusa 21*
- Picerno 19
- Giugliano 17*
*1 partita in più
Prossimo turno Serie C Girone C, 24ª giornata
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30
Cavese-Casarano
Sorrento-Catania
Domenica 1 febbraio
Ore 14.30
Atalanta U23-Benevento
Monopoli-Latina
Trapani-Altamura
Ore 17.30
Cosenza-Casertana
Picerno-Potenza
Siracusa-Crotone
Ore 20.30
Foggia-Audace Cerignola
Salernitana-Giugliano