Serie C, la gioia del Siracusa dura solo 3 minuti: vantaggio a Benevento, ma poi i sanniti dilagano

Il Siracusa passa a Benevento, ma non può nulla contro la furia della capolista, che già a fine primo tempo la chiude sul 3-1

benevento-siracusa
Foto Siracusa Calcio 1924

Un gol dopo venti minuti, quello del clamoroso vantaggio, che però dura appena 180 secondi. Il Siracusa passa a Benevento, ma non può nulla contro la furia della capolista, che già a fine primo tempo la chiude sul 3-1. A nulla serve la rete di Pacciardi al 94′. Tutta questa è Benevento-Siracusa di questo pomeriggio. Di Di Paolo il vantaggio aretuseo, poi Tumminello, Maita e Simonetti la pareggiano e poi ribaltano per i campani. Finisce 3-2. 

Risultati Serie C girone C, 23ª giornata

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30
Giugliano-Cavese 0-0

Sabato 24 gennaio 

Ore 14:30
Benevento-Siracusa 3-2
Latina-Foggia 2-0

Ore 17:30
Casarano-Picerno
Crotone-Potenza

Ore 12:30
Altamura-Atalanta U23

Ore 14:30
Casertana-Trapani
Catania-Cosenza
Sorrento-Salernitana

Ore 20:30
Audace Cerignola-Monopoli

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 51*
  2. Catania 48
  3. Salernitana 42
  4. Casertana 39
  5. Cosenza 37
  6. Monopoli 33
  7. Audace Cerignola 31
  8. Crotone 31
  9. Potenza 29
  10. Casarano 28
  11. Altamura 26
  12. Latina 26*
  13. Atalanta U23 25
  14. Sorrento 24
  15. Trapani 22 (-15)
  16. Cavese 22*
  17. Foggia 22*
  18. Siracusa 21*
  19. Picerno 19
  20. Giugliano 17*

*1 partita in più

Prossimo turno Serie C Girone C, 24ª giornata

Sabato 31 gennaio

Ore 14.30
Cavese-Casarano
Sorrento-Catania

Domenica 1 febbraio

Ore 14.30
Atalanta U23-Benevento
Monopoli-Latina
Trapani-Altamura

Ore 17.30
Cosenza-Casertana
Picerno-Potenza
Siracusa-Crotone

Ore 20.30
Foggia-Audace Cerignola
Salernitana-Giugliano

