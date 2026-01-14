Serie C, incredibile a Cosenza: anche Gualtieri lascia, non è più il DG

E’ incredibile, sì. Anche se, considerando il contesto, ormai di incredibile c’è poco. Non ci si dovrebbe sorprendere. Salvatore Gualtieri non è più il Direttore Generale del Cosenza. E’ finita come con tanti altri dirigenti recenti, anche di livello ed esperienza – com’è lui – che in terra bruzia sono durati il tempo di un amen. Gualtieri era arrivato a settembre. Belle parole, bei propositi, incontri col Comune, coi tifosi. Ci ha provato, dall’alto della sua credibilità, ma oggi la sua esperienza è finita. Non c’è ancora l’ufficialità, ma la notizia è certa. Guarascio colpisce ancora, mentre i tifosi ormai non si arrabbiano neanche più.