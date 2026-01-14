Serie C, incredibile a Cosenza: anche Gualtieri lascia, non è più il DG

E' finita come con tanti altri dirigenti recenti, anche di livello ed esperienza - com'è lui - che in terra bruzia sono durati il tempo di un amen

Salvatore Gualtieri
Foto Ansa

E’ incredibile, sì. Anche se, considerando il contesto, ormai di incredibile c’è poco. Non ci si dovrebbe sorprendere. Salvatore Gualtieri non è più il Direttore Generale del Cosenza. E’ finita come con tanti altri dirigenti recenti, anche di livello ed esperienza – com’è lui – che in terra bruzia sono durati il tempo di un amen. Gualtieri era arrivato a settembre. Belle parole, bei propositi, incontri col Comune, coi tifosi. Ci ha provato, dall’alto della sua credibilità, ma oggi la sua esperienza è finita. Non c’è ancora l’ufficialità, ma la notizia è certa. Guarascio colpisce ancora, mentre i tifosi ormai non si arrabbiano neanche più.

